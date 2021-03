Monster Hunter Rise, demo e update per Switch; Stories 2 anche su PC

Capcom ha annunciato il ritorno della demo di Monster Hunter Rise, in anticipazione dell’imminente lancio.

La demo sarà disponibile a partire dall’11 marzo e comprenderà una componente multiplayer, per la quale sarà necessario avere un abbonamento a Nintendo Switch Online.

Quanto ai contenuti, si tratta fondamentalmente della demo già apprezzata a gennaio, con una gradita aggiunta per i giocatori di alto rango.

Questa seconda volta per la versione dimostrativa includerà infatti una missione avanzata, che prevederà di battersi con Magnamalo, un mostro “di bandiera” per la serie.

Valiant Hunters, you are Kamura's only hope. #MHRise Don't blink or you'll miss our first free Title Update monster reveal… 👀 pic.twitter.com/i3dJvCUuHW — Monster Hunter (@monsterhunter) March 8, 2021

È stato inoltre confermato che Monster Hunter Rise godrà di aggiornamenti gratuiti, il primo dei quali arriverà ad aprile e porterà in dote un altro mostro iconico, Chameleos.

Insieme a lui ne saranno integrati anche altri non ancora annunciati e sarà sbloccato il level cap con funzionalità inedite annesse.

Potete saperne di più sul gioco grazie alla nostra ultima anteprima, che precede soltanto di alcuni giorni il lancio.

È stata in aggiunta presentata la nuova modalità Rampage, che costituisce una sorta di orda sia per giocatore singolo che multiplayer.

In tema col franchise, è stato infine svelata la data d’uscita di Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, con un trailer che ha annunciato come il gioco sarà disponibile fin day one del 9 luglio anche su PC tramite Steam.

Si tratta del medesimo percorso annunciato di recente per Monster Hunter Rise, sebbene in questo caso specifico il lancio non sarà dilazionato tra le due piatatforme ma avverrà nello stesso giorno.

Un bell’upgrade per un titolo il cui capitolo di debutto era stato pubblicato esclusivamente su Nintendo 3DS, salvo poi arrivare pure su mobile in una fase successiva.