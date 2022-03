Monster Hunter gratis su Switch, ma per poco

Monster Hunter Rise è diventato il secondo miglior lancio su PC per un gioco Capcom, sebbene l’uscita originale su console Nintendo Switch ha lasciato altrettanto il segno.

Il gioco di caccia ai mostri più famoso degli ultimi tempi non ha infatti disatteso le aspettative del pubblico, né quelle della stampa specializzata.

Senza contare anche che Monster Hunter Rise Sunbreak, la grande espansione attualmente in lavorazione, sarà svelata molto presto.

Ora, dopo aver fatto centro su Steam, Capcom ha ben pensato di offrire una bella settimana di gioco gratis per chiunque voglia cacciare in sua compagnia.

Come reso noto via Twitter, Monster Hunter Rise sarà giocabile in forma del tutto gratuita dall’11 al 17 marzo di quest’anno.

La prova è riservata a chi vorrà provare con mano Nintendo Switch Online, il servizio della Grande N dedicato esplicitamente al gioco in rete.

Poco sotto, il tweet che conferma la notizia.

The hit Action RPG Monster Hunter Rise is better than ever!

With tons of quests, epic monster battles and ways to hunt, there's never been a better time to jump in!

Play #MHRise for free with the #NintendoSwitch Online Game Trial (March 11 – 17) pic.twitter.com/ixXG70Ffv9

— Monster Hunter (@monsterhunter) March 8, 2022