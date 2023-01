Modern Warfare 2, pessime notizie in arrivo per la Stagione 2

I giocatori di Call of Duty Modern Warfare 2 potrebbero non gradire i prossimi mesi del gioco, perché la Stagione 2 potrebbe essere rinviata.

Il nuovo episodio della storica saga di shooter, che potete trovare al miglior prezzo anche in versione digitale su Amazon, è stato una delle uscite più importanti del 2022 indubbiamente.

Anche senza grandi contenuti aggiuntivi, Modern Warfare 2 si è instaurato in prima posizione in molte classifiche, anche mettendo da parte dei colossi come GTA 5.

Una tendenza che avevamo intuito già dall’inizio in realtà, visto che la velocità delle vendite dello shooter è stata sorprendente.

Ma arriva una brutta notizia per i fan perché, come riporta Dualshockers, i contenuti della Stagione 2 potrebbero subire una battuta d’arresto.

Il grande aggiornamento, che dovrebbe portare nuovi contenuti e molti cambiamenti nella quality of life, sarebbe dovuto arrivare il 1 febbraio ma, da fonti vicine allo studio, pare che uscirà invece il 15 febbraio.

Una data, quella del 1 febbraio, che non è mai stata annunciata da Activision o Infinity Ward. Ma, considerato che la data in cui finisce l’attuale battle pass è proprio quella, è lecito pensare che le novità potessero arrivare subito dopo, a staffetta per così dire.

New data mining information suggests Season 02 of MWII and Warzone 2 begins February 15th, not February 1st. Seems like the new Season may be delayed. No official announcement yet from Activision.

— CharlieIntel (@charlieINTEL) January 17, 2023