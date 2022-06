Supporti verticali per Xbox Series X|S | I migliori del 2022

Xbox Series X e Series S sono console particolarmente eleganti e disegnate per poter essere utilizzate adeguatamente sia con una configurazione orizzontale che in verticale. Nel caso sia però proprio la seconda opzione la vostra preferita per le console next-gen, potreste voler prendere in considerazione l’acquisto di un supporto verticale, in maniera tale da poter esporre la periferica con una comoda base di appoggio.

La maggior parte dei supporti verticali disponibili sul mercato include anche ventole di raffreddamento: questi prodotti non sono dunque utili soltanto per una questione di eleganza della vostra piattaforma, ma anche per tenere al fresco Xbox Series X e Series S durante le vostre sessioni di gaming più intense.

Esistono diverse soluzioni con molteplici accessori e componenti extra per adattarsi anche ai giocatori più esigenti: in questo articolo scopriremo dunque insieme quelli che riterremo essere i migliori supporti verticali per Xbox Series X|S disponibili sul mercato.

I migliori supporti verticali per Xbox Series X|S

Supporto Mcbazel

La base più elegante

Un supporto verticale rappresenta una scelta ideale per valorizzare ulteriormente l’estetica della vostra console, ed è proprio a questo aspetto che mira uno dei primi prodotti che vogliamo consigliarvi. Il supporto Mcbazel è disegnato per garantire una base d’appoggio estremamente elegante per la vostra Xbox Series X: basterà collegarla tramite l’apposito ingresso USB e appoggiarla sopra di esso per elevare la vostra console su un supporto di dimensioni compatte con una bellissima luce LED blu. Inoltre, grazie a questo supporto verticale avrete accesso a 4 nuove porte USB 2.0 per l’utilizzo dei vostri accessori preferiti.

» Vedi il supporto Mcbazel per Xbox Series X su Amazon

» Vedi il supporto Mcbazel per Xbox Series X su eBay



Supporto OIVO

Per chi vuole avere tutto sotto controllo

Nel caso siate alla ricerca di una soluzione ideale e compatta per poter tenere sempre sotto controllo non solo la vostra console ma anche i vostri giochi e controller, questo prodotto merita sicuramente la vostra attenzione. Il supporto OIVO per Xbox Series X infatti una sottile base d’appoggio con un LED verde, affiancata anche da una specifica base per la ricarica dei controller Xbox e da uno slot per contenere un massimo di 14 giochi. La soluzione include anche due battery pack per controller da 1300mAh, con una durata di circa 20 ore massime: con questo supporto verticale potrete dunque sempre rimanere in partita anche nelle sessioni più estreme.

» Vedi il supporto OIVO per Xbox Series X su Amazon



Supporto FYOUNG

Per i giocatori più esigenti

Nel caso non doveste essere ancora soddisfatti dalle precedenti proposte, non resta che proporvi il vero e proprio fiore all’occhiello dei supporti verticali per Xbox Series X, in grado di soddisfare i bisogni di tutti i giocatori più esigenti. Il supporto FYOUNG include infatti tutto ciò che un giocatore hardcore può desiderare: oltre a una base elegantemente sottile con due battery pack per controller inclusi, il supporto vi permetterà di tenere sempre al fresco la vostra console next-gen grazie a ventole di raffreddamento da 3000 RPM, appositamente nascoste nella parte inferiore della base. Potrete inoltre tenere sempre al sicuro i vostri 10 giochi preferiti, ricaricare i controller e riporre comodamente le vostre cuffie: si tratta dunque di un prodotto adatto a tutti gli utenti che non vogliono mai rinunciare a nulla.

» Vedi il supporto FYOUNG per Xbox Series X su Amazon



Supporto Elecgear

Il migliore per Xbox Series S

Anche i giocatori su Xbox Series S possono aver bisogno di un aiuto importante durante le sessioni gaming più impegnative: se fate parte di quella categoria di giocatori che vogliono spingere al massimo le prestazioni della console senza lettore ottico, questo supporto verticale farà sicuramente al caso vostro. Il supporto Elecgear è stato infatti appositamente studiato per tenere sempre al fresco la vostra console grazie alle ventole di raffreddamento con 3 modalità: alta, media o bassa. Inoltre, se preferite semplicemente utilizzarla per dare a Xbox Series S un tocco più elegante, potrete sempre scegliere di disattivarle in qualunque momento. A completamento dell’offerta segnaliamo anche l’inclusione di due battery pack da 800 mAh: la base include infatti la possibilità di ricaricare i vostri controller, con un’apposito indicatore LED dai colori rosso e verde per controllare sempre il loro stato.

» Vedi il supporto Elecgear per Xbox Series S su Amazon



Supporto YUANHOT

La base sottile e personalizzabile

A differenza degli altri supporti verticali che vi abbiamo segnalato, questo articolo si è rivelato particolarmente intrigante per via della sua doppia funzionalità. Il supporto YUANHOT per Xbox Series S include infatti non solo la possibilità di sollevare leggermente la console su quattro piedi, ma offre anche la possibilità di utilizzare un’apposita ventola di raffreddamento da posizionare come vera e propria base d’appoggio o, in alternativa, sulla parte superiore della periferica. La base include dunque due ventole ad alta velocità installabili a vostro piacimento, permettendo così di tenere la console sempre al fresco, ma rendendo la vostra console davvero unica anche a livello estetico.

» Vedi il supporto YUANHOT per Xbox Series S su Amazon



Come scegliere il miglior supporto verticale per Xbox Series X|S

Come avete avuto modo di vedere voi stessi, c’è una vastissima possibilità di scelta per l’acquisto di nuovi supporti verticali per la vostra nuova console next-gen, con diverse funzionalità adatte alle esigenze di ogni giocatore. Esistono infatti supporti adatti a un migliore raffreddamento della periferica, oltre ad altri prodotti che servono semplicemente a conferire un tocco di eleganza in più o organizzare al meglio tutto ciò che vi occorre per i vostri videogiochi preferiti.

Nel caso foste indecisi su quale tipologia di articolo dirigere le vostre attenzioni, di seguito vi daremo alcuni preziosi consigli per aiutarvi ad acquistare il miglior supporto verticale per Xbox Series X|S in base alle vostre necessità.

Design

Uno dei motivi principali per cui un giocatore intende acquistare un supporto verticale per la propria Xbox Series X o Series S è sicuramente la possibilità di offrire alla console un particolare tocco di classe, per risaltare con particolare enfasi nella nostra sala da gioco. Per questo motivo è importante analizzare accuratamente il design del prodotto scelto, sul quale peseranno naturalmente i gusti dei giocatori.

Che sia per una semplice migliore organizzazione o per garantire la giusta visibilità con luci LED o, più semplicemente, per rendere la console ancora più aggressiva, il design sicuramente è un aspetto sul quale non esistono criteri giusti o sbagliati: ogni stanza e ogni utente possiede necessità diverse da prendere attentamente in considerazione.

I supporti verticali possono essere estremamente eleganti.

L’unico consiglio che ci sentiamo di darvi a tal riguardo è di controllare accuratamente non solo la componente estetica del supporto, ma anche i relativi materiali utilizzati: in alcuni casi, potrebbero esserci delle soluzioni che possano adattarsi meglio alle vostre postazioni gaming.

Ventole e opzioni di raffreddamento

Considerando che Xbox Series X e Series S sono console già perfettamente in grado di adattarsi manualmente a una posizione gaming verticale, un altro aspetto che potrebbe essere tenuto in forte considerazione dai giocatori è sicuramente l’eventuale presenza di ventole per il raffreddamento della vostra console. Trattandosi infatti di periferiche particolarmente performanti, è perfettamente comprensibile che alcuni giocatori possano preferire un supporto per tenere la console particolarmente al fresco, soprattutto in ambienti particolarmente caldi.

Fortunatamente, la maggior parte dei supporti è in grado di rispondere alle esigenze dei giocatori più esigenti offrendo ventole particolarmente efficaci, con la possibilità di regolare gli RPM da raggiungere: i supporti verticali di migliore qualità vi consentiranno dunque di scegliere a vostro piacimento la potenza delle ventole in base alle vostre esigenze, impostandole in base alle giornate o mantenendo semplicemente un’impostazione fissa.

Vale inoltre la pena di sottolineare che alcuni prodotti possono offrire un controllo ancora più immediato grazie a luci LED dedicate e a una memoria interna in grado di memorizzare le vostre preferenze: se il raffreddamento della console è il motivo principale che vi spinge all’acquisto di un supporto verticale, vi raccomandiamo di controllare accuratamente tutte le funzionalità disponibili.

Supporto per controller e altri accessori

I supporti verticali per Xbox Series X|S rappresentano spesso ottime soluzioni anche a livello di organizzazione, non solo per le vostre console ma anche per i vostri controller e accessori preferiti. Non è infatti raro trovare, soprattutto nelle opzioni più costose, anche la possibilità di tenere perfettamente al sicuro controller, giochi preferiti e ulteriori gadget utili durante le vostre sessioni gaming più intense.

Dato che il controller Xbox ufficiale non include una batteria incorporata, ma richiederà l’utilizzo di due batterie AA, acquistare un supporto verticale può rappresentare anche un’opzione per rendere i vostri accessori sempre pronti all’uso: spesso i prodotti più performanti includeranno al loro interno anche degli appositi battery pack compatibili, con la possibilità di ricaricarli semplicemente riponendoli nell’apposito slot accanto alla vostra console.

Se avete necessità di collegare molteplici accessori, i supporti verticali spesso includeranno anche comode multiprese USB per non farvi mai rinunciare ad alcun gadget, offrendo anche tanti optional come slot per tenere in ordine i vostri videogiochi preferiti o un’asta per riporre comodamente le vostre cuffie. Naturalmente, sta soltanto a voi decidere quali di questi extra possono essere davvero utili per la vostra stanza gaming e per la console Xbox Series X|S: evitate dunque di acquistare soluzioni con extra che non utilizzereste e riflettete accuratamente su ciò che per voi è davvero indispensabile.

Esistono supporti verticali diversi per Xbox Series X e Series S.

I supporti verticali sono diversi su Series X e Series S?

Un aspetto che può sembrare banale, ma che riteniamo necessario tenere sempre in considerazione, è di non commettere mai l’errore, magari per la volontà di risparmiare, di acquistare un supporto verticale che non sia compatibile con la console da noi scelta. Sebbene Xbox Series X e Series S siano compatibili con lo stesso catalogo di giochi, sono piattaforme con design e caratteristiche molto diversi: questo significa che in entrambi i casi saranno necessari supporti appositamente disegnati per la piattaforma da voi scelta.

In altre parole, non acquistate un supporto Xbox Series X per l’utilizzo su Series S e viceversa: scegliete solo e soltanto i prodotti disegnati per la vostra piattaforma di riferimento. Controllate accuratamente la descrizione dei prodotti e le immagini illustrative per avere le idee più chiare su quale sia l’articolo più adatto a voi, senza commettere l’errore di adattare articoli diversi manualmente. Vale la pena di sottolineare che, in alcuni casi, i supporti verticali potrebbero rivelarsi compatibili per entrambe le macchine; tuttavia, se non trovate alcun riferimento nelle descrizioni dei prodotti o non vi sentite sicuri, il nostro suggerimento è quello di cercare solo e soltanto supporti verticali specifici per Series X o Series S.

Ci sono infatti differenze fondamentali non solo in base al design della console stessa, dato che le dimensioni di Series X e Series S sono notevolmente differenti le une dalle altre, ma anche per quanto riguarda l’utilizzo di ventole di raffreddamento, in aggiunta alle opzioni già presenti all’interno delle console stesse. Le due piattaforme Xbox sono più diverse di quanto potrebbe apparire inizialmente a un occhio inesperto, dunque fate moltissima attenzione alla scelta del prodotto più indicato alle vostre esigenze.

La marca ha importanza?

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, non esistono supporti verticali ufficialmente riconosciuti da Microsoft o che possiedono licenza ufficiale Xbox: di conseguenza, a differenza di altri prodotti specifici per il gaming, la scelta della marca ha davvero ben poca importanza. Ciò che importa davvero sono le sue effettive funzionalità, soprattutto nel caso si tratti di un prodotto scelto per raffreddare la console, e la qualità finale del prodotto. Dato che Xbox Series X e Series S sono console particolarmente performanti, anche i loro relativi accessori devono infatti dimostrare di essere all’altezza.

Il nostro consiglio è dunque quello di non stare ad analizzare eccessivamente la marca da voi selezionata: naturalmente, se avete già acquistato prodotti di un relativo marchio che ritenete affidabile, pur non essendo particolarmente conosciuto, potrebbe essere una buona idea quella di affidarsi a questa tipologia di prodotti. In ogni caso, dato che le esigenze di ogni utente possono rivelarsi particolarmente differenti le uni dalle altre, un suggerimento importante è quello di controllare le opinioni di altri giocatori che hanno acquistato il prodotto che vi interessa, che sia tramite le valutazioni di Amazon, un passaparola con i vostri amici o ulteriori metodologie di comunicazione.