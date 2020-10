Halloween è ormai alle porte ed è un ottimo momento per arricchire ulteriormente la propria collezione di LEGO. Sono diverse, infatti, le proposte della casa dei mattoncini danesi che strizzano l’occhio alla notte delle streghe (e delle zucche), permettendovi di addobbare le vostre stanze con case infestate e creature inquietanti – rigorosamente in formato LEGO.

Vediamo quindi nella nostra selezione quali sono i migliori set LEGO da regalare (e da regalarsi) ad Halloween!

I migliori set LEGO da regalare ad Halloween

La casa stregata

Uno dei più bei set per Halloween proposti da LEGO è indubbiamente quello della ricchissima Casa Stregata: realizzato in 3.231 pezzi, questo set è indicato per soli adulti e vi permette di costruire una enorme casa infestata, interni compresi, con tanti personaggi inquietanti pronti a popolarla e perfino un ascensore folle per farli spostare! Inoltre, il set è compatibile con l’apposita applicazione per il vostro smartphone, che vi permette di gestire le luci e l’ascensore a piacimento. Le dimensioni finali del set sono di 68 cm di altezza, 25 cm di larghezza e 25 cm di profondità: tenetevi libero un po’ di spazio libero, insomma, perché vi servirà per stupire i vostri cari ad Halloween!

» Clicca qui per acquistare La Casa Stregata

Fantasma di Halloween

Se volete spendere sensibilmente di meno ma non volete rinunciare ad arricchire la vostra collezione con qualcosa a tema Halloween, il Fantasma di Halloween è quello che state cercando! Quest set composto da 136 pezzi è adatto a grandi e piccini (dai dieci anni in su) e vi permette di creare un simpatico fantasmino, della collezione LEGO Brickheadz, che grazie al mattoncino trasparente che lo sostiene sembrerà davvero fluttuare. A circondarlo è una spettrale scena di Halloween, tra ragni e zucche pronti a infestare la vostra casa.

» Clicca qui per acquistare il Fantasma di Halloween

Duo zucca e pipistrello

Per i bimbi dai sette anni in su ecco un set ideale e di semplice costruzione: si parla del duo di Zucca e Pipistrello, che potrete appendere nella vostra stanza per dare un tocco degno di Halloween! Questo set composto da 131 pezzi vi permette infatti di creare un pipistrello pronto ad attaccare, con le ali spiegate e due occhietti spietati, e una zucca dal ghigno inconfondibile. Un’idea regalo ideale per grandi e piccini, dotata di istruzioni illustrate e accessibili per tutti.

» Clicca qui per acquistare Duo zucca e pipistrello

Scampagnata di Halloween

Se, visto il periodo storico che stiamo vivendo, avete nostalgia delle belle gite in compagnia per celebrare ricorrenze come Halloween, potete provare a smorzarle un po’ con il set Scampagnata di Halloween: quest’ultimi vi permette di ricreare un rilassante scenario festivo che celebra la notte delle streghe, con tanto di arco di ingresso costruibile per il vostro scenario (e ovviamente caratterizzato dalla zucca!). Sono anche incluse due mini-figure con costume di Halloween, uno scheletro, ragni, pipistrelli e un trattore che dà un’aria più casereccia e campagnola al tutto. Ideale dai sette anni in su, il set è composto da 148 pezzi.

» Clicca qui per acquistare la Scampagnata di Halloween

Strega di Halloween

Chiudiamo la nostra selezione con un’idea regalo davvero economica per il vostro Halloween: si tratta della Strega di Halloween, che fa parte della collezione Brick Headz e che vi consente di dare vita a una spaventosa strega. A rendere manifeste le cattive intenzioni della megera sono il calderone che la affianca, dove è pronta a stufare qualsiasi bambino le capiti a tiro, e l’osso che testimonia quelli che ha già trangugiato! A completare il set, immancabile, c’è anche la scopa con cui potrebbe provare a volare via. Il set, ideale dai dieci anni in su, è composto da 151 pezzi.

» Clicca qui per acquistare la Strega di Halloween