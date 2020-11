A Natale c’è sempre di che sbizzarrirsi con i regali: ecco perché, dopo aver visto quelli che sono i regali più cattivi che potreste fare alle persone con cui non andate particolarmente d’accordo, oggi tra il serio e il faceto vediamo i regali più inutili, che indubbiamente strapperanno un sorriso ai vostri amici e decanteranno al mondo quanto siate dei simpaticoni.

Abbiamo selezionato alcune stramberie che abbiamo trovato sul rivenditore Amazon, unite da un filo comune: dovevano essere tutte rigorosamente inutili, per consentirvi di portare avanti la vostra strategia da regalo-di-nessuna-utilità che vi siete imposti.

I migliori regali inutili da fare a Natale

Un libro dichiaratamente inutile

Si sa che i libri sono sempre dei regali che fanno fare un’ottima figura e che dicono tanto di chi li regala e di chi li riceve. Ecco perché potreste regalare a qualcuno dei vostri cari un libro dichiaramente inutile – e diciamo dichiaramente perché fin dalla copertina ammetterete di fronte al destinatario di essere a corto di qualsiasi altra idea e di aver ripiegato su novanta pagine di… niente. Certo, se il vostro caro sarà ingegnoso potrà trasformarlo in un quaderno per gli appunti o gli sketch delle idee volanti, ma fino a prova contraria sarà un regalo totalmente inutile.

» Clicca qui per acquistare il libro più inutile tra i libri inutili

NIENTE, perché hai già tutto

Abbiamo tutti quell’amico che ha già tutto. Si tratta di quegli amici che appena desiderano una cosa se la comprano, che non fatto in tempo a dirti che amano un videogioco/un maglione/un cellulare/qualsiasicosa che il giorno dopo se la sono già portata a casa, ammazzandovi qualsiasi possibile idea regalo. Quando glielo fate notare, vi rispondono «ma non devi regalarmi niente!» e quest’anno è esattamente quello che farete. Potrete portare a casa questo splendido oggetto al 100% inutile, pensato per la persona che ha tutto. Esiste un regalo che raggiunga la perfezione più di questo? Probabilmente no.

» Clicca qui per acquistare… Niente

Polli urlanti fastidiosi

Qualcuno su YouTube ci realizza dei video in cui li fa cantare e li fa esibire in melodie assurde (e videoludiche, come questa), ma nulla toglie al fatto che i polli urlanti siano tra i regali più inutili che si possano fare – e anche vagamente fastidiosi, diciamocelo. Presentarsi a Natale con quattro di questi esseri di gomma farebbe felice al massimo il vostro cane, ma raggiunge vette di inutilità difficili da pareggiare. Se volete far ridere i vostri amici sapete cosa dovete fare!

» Clicca qui per acquistare quattro polli urlanti

Certificato di nessun regalo

Riferendoci di nuovo a quel classico amico che vi dice di non voler mai niente in regalo, ecco l’idea perfetta: uno splendido certificato del niente, che certifica come non sia stato ricevuto nessun regalo – proprio come era stato richiesto! Questa divertente pergamena, che richiama gli attestati accademici, è anche personalizzabile con il nome del destinatario, che potrà custodirla ed esporla gelosamente.

» Clicca qui per acquistare il certificato del nulla

Spara tappi di bottiglia

Un regalo assolutamente inutile, ma che potrebbe essere divertente, è l’apribottiglie-pistola. Si tratta di un’arma giocattolo che vi permette di aprire le vostre bevande, come le bottiglie di birra, tenendone i tappi come proiettile nel caricatore. Una volta preparata l’arma, potrete sparare il tappo a distanza fino a cinque metri! Che utilità ha? Ovviamente nessuna, ma almeno farà ridere. O vi permetterà di sparare i tappi contro i vostri nemici più antipatici, che in effetti non è poco.

» Clicca qui per acquistare l’apribottiglia che spara

Un bel niente

Ecco un bel niente fatto e finito: se continuano a dirvi «a Natale non regalarmi niente», potete contraddirli e regalare proprio niente. Questo pratico contenitore sferico pieno di niente vi verrà incontro e vi permette di fare un figurone armandovi del dono del nulla – che però tecnicamente costa una manciata di euro che vi permetteranno di ricevere, ovviamente, niente, ma dentro la palla che vedete nelle immagini. Insomma, spenderete dei soldi per niente-in-palla e ne sarete estremamente soddisfatti!

» Clicca qui per acquistare niente

Proiettore di arcobaleni

Visto che con il regalare cose inutili si può diventare creativi, eccovi un bellissimo proiettore LED di arcobaleni. A cosa serve? Ovviamente proprio a niente, ma l’effetto di luce è gradevole (moltissimo per i più piccoli) e vi farà sembrare sofisticati nonostante la sua manifesta inutilità. Un avvertimento: se installato al contrario potrebbe far comparire arcobaleni rovesciati – e se avete seguito il mondo dei videogiochi di recente sapete che è meglio evitarli sempre.

» Clicca qui per acquistare il proiettore di arcobaleni