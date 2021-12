Migliori giochi Switch a meno di 5 euro e 10 euro tra i saldi di Natale di eShop

Come vi abbiamo anticipato nelle scorse ore, poco fa Nintendo eShop ha ufficialmente lanciato gli sconti di Natale sui videogiochi per Nintendo Switch, con promozioni che vi permettono di comprare oltre 1.000 videogiochi a prezzo ridotto, rispetto a quello abituale di listino.

Non potevamo esimerci, ci siamo vestiti da avventurieri armati di Spada Suprema e siamo così partiti alla volta di eShop per scoprire un po’ che sconti vi attendano. Così, abbiamo selezionato i migliori giochi a meno di 5 euro e a meno di 10 euro che potete acquistare in offerta.

Potete accedere a Nintendo eShop dalla vostra console per sfogliare tutte le offerte, oppure vederle da browser a questo link.

Come sempre, se doveste vederne altri che non abbiamo segnalato, non esitate a farli notare agli altri videogiocatori, nei commenti!

Giochi Switch a meno di 10 euro: i migliori

Moonlighter – 6,24€ anziché 24,99€

– 6,24€ anziché 24,99€ The Sinking City – 9,99€ anziché 49,99€

– 9,99€ anziché 49,99€ Call of Juarez: Gunslinger – 7,99€ anziché 19,99€

– 7,99€ anziché 19,99€ Children of Morta – 8,57€ anziché 21,99€

– 8,57€ anziché 21,99€ Alex Kidd in Miracle World DX – 9,99€ anziché 19,99€

– 9,99€ anziché 19,99€ Overcooked! 2 – 6,79€ anziché 16,99€

– 6,79€ anziché 16,99€ Rayman Legends Definitive Edition – 9,99€ anziché 39,99€

– 9,99€ anziché 39,99€ Dragon Ball FighterZ – 9,59€ anziché 59,99€

– 9,59€ anziché 59,99€ Final Fantasy VII – 7,99€ anziché 15,99€

– 7,99€ anziché 15,99€ Sonic Mania – 9,99€ anziché 19,99€

– 9,99€ anziché 19,99€ Sid Meier’s Civilization VI – 8,99€ anziché 29,99€

– 8,99€ anziché 29,99€ Blasphemous – 6,24€ anziché 24,99€

– 6,24€ anziché 24,99€ Aragami: Shadow Edition – 8,99€ anziché 29,99€

– 8,99€ anziché 29,99€ Final Fantasy VIII Remastered – 9,99€ anziché 19,99€

– 9,99€ anziché 19,99€ Morbid: The Seven Acolytes – 7,49€ anziché 24,99€

– 7,49€ anziché 24,99€ No More Heroes – 9,99€ anziché 19,99€

– 9,99€ anziché 19,99€ Hyper Light Drifter – 9,99€ anziché 19,99€

Giochi Switch a meno di 5 euro: i migliori

This War of Mine – 3,59€ anziché 39,99€

– 3,59€ anziché 39,99€ Silence – 1,99€ anziché 19,99€

– 1,99€ anziché 19,99€ Super Bomberman R – 4,49€ anziché 29,99€

– 4,49€ anziché 29,99€ Syberia 1 e 2 – 2,44€ anziché 34,99€

– 2,44€ anziché 34,99€ SteamWorld Dig – 1,99€ anziché 9,99€

– 1,99€ anziché 9,99€ Deponia – 1,99€ anziché 19,99€

– 1,99€ anziché 19,99€ Saints Row IV: Re-Elected – 2,79€ anziché 39,99€

– 2,79€ anziché 39,99€ Red Wings: Aces of the Sky – 1,99€ anziché 19,99€

– 1,99€ anziché 19,99€ Syberia 3 – 4,99€ anziché 49,99€

– 4,99€ anziché 49,99€ Hollow – 1,99€ anziché 19,99€

– 1,99€ anziché 19,99€ Crypt of the NecroDancer – 3,99€ anziché 19,99€

– 3,99€ anziché 19,99€ Candle: The Power of the Flame – 1,99€ anziché 19,99€

– 1,99€ anziché 19,99€ SEGA Ages: Sonic The Hedgehog – 4,19€ anziché 6,99€

– 4,19€ anziché 6,99€ Deponia Doomsday – 1,99€ anziché 19,99€

– 1,99€ anziché 19,99€ Goodbye Deponia – 1,99€ anziché 19,99€

– 1,99€ anziché 19,99€ Oxenfree – 0,99€ anziché 7,99€

– 0,99€ anziché 7,99€ A Short Hike – 4,89€ anziché 6,99€

– 4,89€ anziché 6,99€ Torchlight II – 4,99€ anziché 19,99€

– 4,99€ anziché 19,99€ Chaos on Deponia – 1,99€ anziché 19,99€

– 1,99€ anziché 19,99€ Sine Mora EX – 0,99€ anziché 29,99€

– 0,99€ anziché 29,99€ Brothers A Tale of Two Sons – 2,99€ anziché 14,99€

Sentitevi liberi di segnalare nei commenti ulteriori promozioni scovate su Nintendo eShop, per aiutare altri videogiocatori ad approfittarne prima che gli sconti arrivino al termine.

Nel frattempo, vi ricordiamo che qualche settimana fa Nintendo ha anche lanciato un nuovo bundle per la sua console, di cui vi abbiamo già riferito tutti i dettagli nella nostra notizia.