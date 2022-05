Migliori giochi Switch a meno di 5 euro tra gli sconti di eShop

Il weekend è un ottimo momento per arricchire la propria libreria di videogiochi, soprattutto se siete possessori di Nintendo Switch e potete portare la console con voi in caso di relax fuori casa. Perché non riempire un momento di calma, magari nel post-pranzo, mentre ci si gode l’ombra primaverile giocando a qualcosa? Abbiamo deciso di dare quindi un’occhiata agli sconti presenti su Nintendo eShop per segnalarvi alcune proposte particolarmente interessanti, ma proposte a prezzo davvero basso.

Vediamo i giochi a meno di 5 euro su Nintendo eShop per questo weekend

Guilty Gear a 0,99€ anziché 9,99€

a 0,99€ anziché 9,99€ Silence a 1,99€ anziché 19,99€

a 1,99€ anziché 19,99€ Syberia 1&2 a 2,44€ anziché 34,99€

a 2,44€ anziché 34,99€ Peaky Blinders: Mastermind a 3,74€ anziché 24,99€

a 3,74€ anziché 24,99€ Namco Museum Archives: Vol. 2 a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Deponia a 1,99€ anziché 19,99€

a 1,99€ anziché 19,99€ AER Memories of Old a 1,99€ anziché 19,99€

a 1,99€ anziché 19,99€ The Suicide of Rachel Foster a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ The Long Journey Home a 1,99€ anziché 19,99€

a 1,99€ anziché 19,99€ The Flame in the Flood a 2,99€ anziché 14,99€

a 2,99€ anziché 14,99€ Naruto: Ultimate Ninja Storm a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Naruto: Ultimate Ninja Storm 2 a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Old Man’s Journey a 1,99€ anziché 9,99€

a 1,99€ anziché 9,99€ Deponia Doomsday a 1,99€ anziché 19,99€

a 1,99€ anziché 19,99€ Goodbye Deponia a 1,99€ anziché 19,99€

a 1,99€ anziché 19,99€ Okunoka Madness a 2,39€ anziché 7,99€

a 2,39€ anziché 7,99€ Chaos on Deponia a 1,99€ anziché 19,99€

a 1,99€ anziché 19,99€ Stick it to the Man a 2,39€ anziché 11,99€

Potete vedere tutte le altre proposte a meno di 5 euro (parliamo di 80 pagine di prodotti, con 24 prodotti in ciascuna) direttamente a questo link a Nintendo eShop, o sulla vostra console.

Vi ricordiamo che i giochi sono compatibili con qualsiasi versione di Nintendo Switch: sia che possediate la OLED (la trovate su Amazon con spedizione rapida), sia che possediate la standard sia che vi siate tuffati sulla Lite, a meno di proposte che richiedono necessariamente l’uso staccato dei Joy-Con (e dei loro sensori di movimento) potete dormire sonni tranquilli.

Se tutta questa abbondanza di proposte di Switch vi sta facendo venire il mal di testa, niente paura: date un’occhiata alla nostra guida in cui vi mostriamo da vicino tutte le differenze tra i vari modelli, aiutandovi a scegliere in caso di indecisione.