Quali sono i migliori giochi Nintendo Switch per media voto? Ecco la top 10

Non ci sono dubbi che Nintendo Switch, ancora più che le altre piattaforme, conti fortemente sulle esclusive first-party proposte ai suoi giocatori – che sono di qualità assoluta. Quando ci domandiamo quali siano i migliori giochi per la console (che anche noi vi abbiamo selezionato in una cernita tutta nostra), emergono imperiosi i nomi di tante produzioni firmate anche da Nintendo. Ma cosa succede quando la selezione viene basata sulla media voto registrata sull’aggregatore Metacritic, con voti che arrivano da tutto il mondo? Essenzialmente, la stessa identica cosa.

Dopo aver visto la top 10 di PlayStation 4 e quella di Xbox One per media voto, scopriamo oggi in base alle recensioni dei colleghi di tutto il mondo quali sono i 10 migliori videogiochi per Nintendo Switch.

I migliori 10 giochi Nintendo Switch per media voto

Non ci gireremo nemmeno troppo attorno: se amate i JRPG di una volta, quelli con i combattimenti a turni, con enormi mondi da esplorare, in cui l’azione è solo un surplus e non una conditio sine qua non, fiondatevi a recuperare Dragon Quest XI S, uno dei migliori giochi di ruolo giapponesi di questa generazione. Chiaro e dritto al punto.

Dragon Quest XI S

Il capolavoro di atmosfera firmato dagli autori di Limbo trova meritatamente spazio anche nella top 10 per Nintendo Switch, visti i voti stellari che ha fatto registrare. Su una console che è casa ideale per le piccole produzioni indipendenti, che è possibile portare con sé anche in esperienze mordi e fuggi, l’opera di Playdead è una di quelle da non lasciarsi sfuggire.

Inside

Se possedete Nintendo Switch, per dirla in modo chiaro e semplice, non potete non avere anche Mario Kart 8 Deluxe. Ampliamento e miglioramento del titolo uscito sulla meno fortunata Nintendo Wii U, questo titolo di corse arcade è folle, sopra le righe e divertentissimo, sia da soli che in compagnia di amici con cui pianificate di litigare per una buccia di banana o un guscio di tartaruga – e ne varrà la pena in entrambi i casi.

Mario Kart 8 Deluxe

La signora degli action game ha bisogno di poche presentazioni: tirata a lucido – come se non lo fosse sempre! – per arrivare anche su Nintendo Switch, in attesa del terzo capitolo, Bayonetta in Bayonetta 2 offre stile da vendere, azione frenetica e un’esperienza di gioco inconfondibilmente firmata PlatinumGames.

Bayonetta 2

A proposito di Nintendo Switch come piattaforma ideale dove godersi le piccole perle del mondo indipendente, mettete quanto prima le mani su Celeste. Firmato dagli autori di Towerfall, il gioco vi chiede di aiutare Madeline a superare le insidie nel corso del suo viaggio della montagna Celeste.

Celeste

La celebre serie Smash di Nintendo ha trovato casa anche su Switch con un’uscita eccellente: parliamo di quella di Super Smash Bros. Ultimate, che già nel titolo anticipa di voler proporre l’esperienza definitiva della saga, con un roster davvero ricchissimo e stellare che propone tutte le precedenti apparizioni.

Super Smash Bros. Ultimate

Continua l’alternarsi di grandi produzioni Nintendo e perle indipendenti: a sfiorare il podio è l’eccellente Undertale, produzione uscita originariamente nel 2015 che mescola in modo unico meccaniche di gioco di ruolo con vista dall’alto a perle di scrittura e atmosfere – come i momenti in cui il gioco afferma di sapere di esserlo, un gioco.

Undertale

Se Larian Studios aveva già dato i natali a un eccellente gioco di ruolo all’uscita originale, è di grande gioia per gli amanti dei tradizionali titoli di questo genere l’idea di potersi portare letteralmente in tasca il gioco, nella sua Definitive Edition per Nintendo Switch. Il lavoro di porting ha messo insieme un’opera imperdibile, che conquista il podio di Switch – ed è, a oggi, l’unico third-party ad esserci riuscito.

Divinity: Original Sin II

Mario è sinonimo stesso di videogioco e l’ultima iterazione della serie Nintendo è un must have assoluto non solo per chi possiede Switch, ma anche per chi non la ha: sono titoli come questo a fare da system seller. L’esperienza platform deliziosa e intrigante della saga trova una sua nuova interpretazione sandbox, portandovi in mondi splendidi, impegnativi, originali, con slanci di genialità che omaggiano i trascorsi storici di Mario e Luigi. Un titolo che non potete lasciarvi scappare, in assoluto.

Super Mario Odyssey

È, semplicemente, uno dei migliori giochi mai creati e con distacco tra i migliori (se non il migliore) di questa generazione. Fine delle presentazioni per The Legend of Zelda: Breath of the Wild.