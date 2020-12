I 20 migliori giochi del 2020 (per media voto)

Il 2020 è stato un anno importante per il mondo dei videogiochi: ci sono state nuove generazioni di tecnologie lanciate per i giocatori su PC, quelli su console hanno visto il lancio di PS5 e Xbox Series X|S nonostante la pandemia e numerosi titoli meritevoli sono giunti sugli scaffali. Al di là di tutte le difficoltà, insomma, gli sviluppatori sono riusciti contro ogni imprevisto a regalarci dei videogiochi che hanno avuto una grande accoglienza, con valutazioni entusiastiche sulle tante piattaforme su cui ci siamo divertiti.

Già lo scorso maggio avevamo fatto un po’ il punto dell’andamento dell’anno con una classifica affine a questa: ora che il 2020 è alla fine, allora, quali sono i migliori giochi dell’anno per media voto? Abbiamo preso come riferimento le statistiche raccolta dall’aggregatore Metacritic per stabilirlo – e segnaliamo che indicheremo i giochi presenti due volte nelle chart del sito solo una volta nella nostra, prendendo la versione con i voti migliori.

Persona 5 Royal non ha bisogno di presentazioni: se non ci avete ancora giocato, siete imperdonabili

I migliori giochi del 2020 per media voto

20. Tetris Effect: Connected (Xbox Series X) – 88/100

19. Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS4) – 89/100

18. Dreams (PlayStation 4) – 89/100

17. Cyberpunk 2077 (PC) – 89/100

16. There is no Game: Wrong Dimension (PC) – 89/100

15. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (Switch) – 89/100

14. Yakuza: Like a Dragon (Xbox One) – 89/100

13. Yakuza 0 (Xbox One) – 90/100

12. Animal Crossing: New Horizons (Switch) – 90/100

11. Spelunky 2 (PC) – 91/100

10. F1 2020 (Xbox One) – 91/100

9. Crusader Kings III (PC) – 91/100

8. Microsoft Flight Simulator (PC) – 91/100

7. Demon’s Souls (PS5) – 92/100

6. Dragon Quest XI S: Definitive Edition (PS4) – 93/100

5. Ori and the Will of the Wisps (Switch) – 93/100

4. Half Life: Alyx (PC) – 93/100

3. Hades (Switch) – 93/100

2. The Last of Us – Parte II (PS4) – 93/100

1. Persona 5 Royal (PS4) – 95/100

A trionfare è nientemeno che Persona 5 Royal, la versione completa del JRPG di Atlus – che, per farla breve, è uno dei migliori giochi di ruolo mai creati e che dovete assolutamente godervi se amate il genere. Lo insegue il GOTY dei The Game Awards The Last of Us – Parte II, mentre a chiudere il podio è la versione Switch dell’eccellente Hades.

Di seguito vi proponiamo anche le classifiche delle diverse piattaforme nel 2020, sempre basate sulla media voto complessiva della critica.

Hades ha ottenuto (meritate) valutazioni eccellenti

I migliori del 2020 su PS5

Demon’s Souls – 92 Devil May Cry 5: Special Edition – 88 Mortal Kombat 11 Ultimate – 87 Assassin’s Creed Valhalla – 85 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 85

I migliori giochi del 2020 su Xbox Series X e Xbox Series S

Tetris Effect Connected – 88 Devil May Cry 5 Special Edition – 84 Planet Coaster – 84 Assassin’s Creed Valhalla – 84 Yakuza: Like a Dragon – 83

I migliori giochi del 2020 su PS4

Persona 4 Royal – 95 The Last of Us – Parte II – 93 Dragon Quest XI S – 93 Dreams – 89 Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – 88

I migliori giochi del 2020 su Xbox One

F1 2020 – 91 Dragon Quest XI S – 90 Ori and the Will of the Wisps – 90 Yakuza 0 – 90 Yakuza: Like a Dragon – 89

I migliori giochi del 2020 su PC

Half-Life Alyx – 93 Hades – 93 Microsoft Flight Simulator – 91 Crusader Kings III – 91 Spelunky 2 – 91

I migliori giochi del 2020 su Switch

Hades – 93 Ori and the Will of the Wisps – 93 Animal Crossing: New Horizons – 90 Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – 89 A Short Hike – 88

I migliori giochi del 2020 su Stadia

Get Packed – 81 Super Bomberman R Online – 80 Orcs Must Die! 3 – 73 Pac-Man: Mega Tunnel Battle – 67