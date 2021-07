Migliori Cable Guy per gamer | Luglio 2021

I videogiocatori amano collezionare i gadget dei loro videogiochi preferiti. È sulla scia di questa mania che, ad esempio, un po’ tutti ci siamo riempiti la stanza di Funko Pop! e dei loro derivati, ed è per lo stesso motivo che molti appassionati stanno optando per i Cable Guy: stiamo parlando di statuette che ritraggono alcuni dei più celebri personaggi della cultura pop, in una posizione in cui sono pronti a tenere in esposizione il vostro controller in vista della prossima sessione di gioco – o il vostro smartphone, o quello che preferite.

Oggi la passione per i Cable Guy è cosa nota ed esistono tanti personaggi diversi che è possibile portarsi a casa per impreziosire la propria postazione da gioco: vediamo quelli che non dovete assolutamente perdere, nella nostra selezione.

Migliori Cable Guy per gamer

Master Chief

Per gli amanti di Halo

Siamo piuttosto certi che Master Chief, iconico personaggio della serie Halo, abbia bisogno di poche presentazioni: la sua statuetta alta 20 cm lo vede esibire la sua inconfondibile armatura, e potete sistemargli sulle mani il controller o il cellulare mentre sfruttate la porta USB dei dispositivi per tenerli in carica. Ah sì, ovviamente il controller Xbox che vedete in foto non è incluso.

Crash Bandicoot

Per gli amanti del peramele

Questa volta la statuetta è dedicata a Crash Bandicoot, con il suo look che arriva direttamente dalla trilogia originale, riproposto nella più recente Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Potete sistemarci lo smartphone o il controller, sfruttando il cavo USB incluso nella confezione per la ricarica e facendo invidia a tutti i vostri amici. Anche in questo caso, la statuetta è alta 20 cm.

Capitano Price

Dai campi di battaglia di Call of Duty

Che siate amanti di Call of Duty oppure no, c’è una certezza che tutti abbiamo: conoscete ugualmente il capitano Price, personaggio che ha travalicato i confini della saga di sparatutto di casa Activision per trovare un suo posto nell’immaginario dei videogiocatori. Se siete fan dei campi di battaglia virtuali, potete rendere omaggio all’ufficiale portando a casa il suo Cable Guy da 20 cm. Anche in questo caso, trovate nella confezione anche un cavo USB utile per ricaricare i vostri dispositivi.

Sonic

Per chi va sempre al massimo

Ci sono dei personaggi che possiamo ritenere essere delle vere e proprie icone della cultura pop e del videogiochi. Si tratta di simboli che hanno trasceso il successo e l’età, diventando colonne portante dei nostri immaginari – e tra questi, senza troppi dubbi, rientra sicuramente anche Sonic. Il porcospino più blu e più veloce del mondo ha ovviamente un suo Cable Guy che potete sistemare sulla vostra scrivania, per dimostrare a chiunque il vostro amore per gli anelli dorati e la corsa ad altissima velocità armati delle vostre sneakers rosse.

Crash Bandicoot con Aku Aku

Per stare al sicuro!

C’è solo una cosa più stilosa di Crash Bandicoot, ed è Crash Bandicoot con la maschera di Aku Aku: gli amanti della saga dedicata al peramele arancione sanno bene che, quando riesce a raccogliere tre maschere Aku Aku, Crash può indossarle e diventare invincibile per un periodo di tempo limitato. Il suo fidato alleato, insomma, lo protegge da qualsiasi pericolo, con buona pace del dottor Neo Cortex.

Spyro

Per i fan del draghetto per eccellenza

Se amate Crash Bandicoot ci sono ottime possibilità che conosciate bene (e che siate anche innamorati) di Spyro. Il celebre drago viola che divenne un’icona della prima PlayStation, creato da Insomniac Games, in questa statuetta da 20 cm può reggere il vostro controller e il vostro smartphone, senza rinunciare al suo sguardo che spacca e ai suoi vivacissimi colori che vanno dal viola al giallo.

Vault Boy da Fallout

Per gli abitanti del Vault

Siete mai stati nel Vault 76? Se avete giocato Fallout 76, sicuramente sì – ma da qualsiasi Vault proveniate, sicuramente sapete che ci sono dei rifugi dove è meglio trovarsi, quando il mondo è scosso da una guerra nucleari senza esclusione di colpi. L’abitante del Vault, il cosiddetto Vault Boy, è diventato l’icona della serie di Bethesda, ed ecco che ora potete averlo direttamente sulla vostra scrivania, con la sua bella divisa blu e gialla!

Chun Li da Street Fighter

Per gli amanti del picchiaduro

Amanti di Street Fighter, ce n’è anche per voi: se siete amanti della saga di casa Capcom, vero e proprio cuore pulsante del genere picchiaduro, sarete ben felici di sistemare il Cable Guy di Chun Li sulla vostra scrivania. Anche in questo caso, potete contare su una statuetta su licenza ufficiale, alta 20 cm, con in dotazione anche un cavo USB da 2 metri per la ricarica dei dispositivi che le farete gentilmente reggere. La figurona e la cura per i dettagli sono assicurate.

Crash Bandicoot da Crash 4: It’s About Time

Per i nuovi fan di Crash

Il look del vecchio Crash non fa per voi perché siete innamorati del più recente redesign che abbiamo visto in Crash Bandicoot 4: It’s About Time? Problema risolto: c’è anche il Cable Guy dedicato al nuovo Crash, con le sue scarpe più alte che avvolgono la caviglia, i suoi occhi verdi e il suo brillante sorriso… tonto. Cras Bandicoot in tutto e per tutto, insomma.

Spyro formato XL

Per chi vuole una statuetta gigante

Mettiamo il caso che tutti i Cable Guy che avete visto siano troppo piccoli, per i vostri gusti: quello ideale per voi è allora nientemeno che Spyro in formato XL. Questo Cable Guy gigante, alto 30 cm, non solo regge benissimo il vostro controller e il vostro smartphone, ma può sorreggere anche la vostra Nintendo Switch in totale agilità. Sicuramente farà un figurone sulla vostra scrivania!

