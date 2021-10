Microsoft Store vi regala un nuovo gioco gratis, ma avete poco tempo

Gli utenti PC da oggi avranno la possibilità di riscattare e scaricare un nuovo gioco gratis tramite una nuova promozione di Microsoft Store, senza ovviamente dover spendere nemmeno un centesimo in più.

A questa promozione a tempo limitato potrà accedere chiunque sia in possesso di un account Microsoft: non sarà dunque necessario essere abbonati a servizi come Xbox Game Pass Ultimate per poter scaricare gratuitamente un nuovo gioco gratuito.

Non si tratta inoltre dell’unico regalo che la casa di Redmond sta fornendo ai suoi utenti: gli abbonati su Xbox potranno infatti scaricare due nuovi giochi gratis con Games With Gold, tra i quali è incluso anche uno dei capitoli di Resident Evil più amati.

Su Xbox Game Pass sono inoltre stati aggiunti da poco tre nuovi giochi, tra i quali c’è anche una release a sorpresa disponibile dal lancio.

I giocatori potranno scaricare da oggi Wild Life Rescue, un particolare titolo in cui gli utenti prenderanno il controllo di un impiegato di una riserva di animali.

In questa avventura dovremo fare di tutto per proteggere i nostri amici animali, arrivando anche a sfidare la natura selvaggia per tenerli in vita, curandone anche ferite e malattie per consentire un loro rientro nel giusto habitat il prima possibile.

Gli utenti PC potranno inoltre divertirsi ad esplorare la natura selvaggia, trovando allo stesso tempo nuove specie animali e scattando loro perfino delle foto.

Il simulatore Wild Life Rescue normalmente sarebbe disponibile alla cifra di 39.99€ su PC e dispositivi mobile, ma per poche ore avrete la possibilità di riscattarlo ed assicurarvi che rimanga vostro per sempre a zero euro.

🎉🌻Wild Life Rescue – Find Hidden Animals: Forest Patrol🌻🎉is free on Microsoft Storehttps://t.co/su6kiaZaWi

100% off • 1 day left pic.twitter.com/tu9Gruh2Et — Free Steam Games (@SteamGamesPC) October 17, 2021

Per farlo, non dovrete fare altro che cliccare sul seguente link ed effettuare l’accesso al vostro account Microsoft: fatto ciò, basterà semplicemente selezionare l’apposito pulsante per riscattare Wild Life Rescue.

La promozione terminerà esattamente alla mezzanotte di martedì 19 ottobre: questo significa che gli utenti hanno soltanto pochissime ore a disposizione per poter riscattare questa gradevole simulazione.

Se siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis su PC, vi ricordiamo che su Epic Games Store è già disponibile il nuovo regalo della settimana.

Lo stesso store ha inoltre deciso di regalare 10€ a tutti i suoi utenti: vi spieghiamo come ottenerli grazie ad una semplice procedura.

A proposito di regali, se siete fan di Genshin Impact vi interesserà scoprire che c’è la possibilità di ottenere Primogems gratis semplicemente giocando.