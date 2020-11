Microsoft Store ha già iniziato a consegnare Xbox Series X

Xbox Series X non sarà disponibile prima del 10 novembre ma c’è chi la sta già esibendo in rete, lasciando intendere un anticipo delle consegne.

Come raccontato da un utente Reddit, la sua console preordinata presso il Microsoft Store è sorprendentemente già arrivata a destinazione.

Il giocatore ha effettuato il pre-order il giorno dell’apertura sul negozio ufficiale di Microsoft e ad un controllo soltanto ieri la l’ordine risultava ancora “pending”, in sospeso.

Stamattina, tuttavia, c’è stato un cambiamento: la console veniva data vicino Porto, a Maia, con consegna prevista l’11 novembre.

Ciononostante, UPS ha bussato poche ore fa alle porte del fortunato giocatore con la sua Xbox Series X solo da scartare.

L’utente ha condiviso le prime foto e impressioni sul forum, mostrando anche gli step della consegna partita da Eindhoven in Olanda, passata per Colonia in Germania e arrivata poi a Porto tramite Maia.

Non sappiamo se questo caso potrebbe ritenersi valido anche per l’Italia, ma di certo la macchina delle spedizioni si è messa in moto e potrebbe esserci un anticipo dettato quantomeno dal negozio di Microsoft.

Soltanto stamattina abbiamo scoperto, sempre tramite un acquisto anticipato, delle dimensioni dello storage disponibile su Xbox Series S, la sorella minore (e più economica).