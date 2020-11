Xbox Series S: lo spazio libero sull’SSD è davvero poco, per un leak

Un nuovo leak sembra aver rivelato lo spazio libero sull’SSD di Xbox Series S, la console next-gen a basso costo di Microsoft.

Microsoft non si è ancora sbilanciata ufficialmente al riguardo, ma era già noto che questo sarebbe stato un nodo cruciale della console.

Xbox Series S non contiene infatti un lettore ottico Blu-ray, e questo vuol dire che i giocatori si dovranno necessariamente appoggiare all’SSD per il download e l’installazione dei contenuti.

Con un taglio da 512GB dichiarato, sapevamo che una fetta sarebbe stata riservata al sistema operativo, come accaduto su Xbox Series X e PlayStation 5.

A quanto pare, lo spazio necessario per l’OS – in comune con Xbox Series X e Xbox One – porterà la quota dei gigabyte liberi ad un massimo di 364GB per app e giochi.

Questa cifra arriva da alcuni utenti su Reddit che hanno già acquistato e portato a casa la loro Xbox Series S.

Da Redmond non è stata ancora fornita alcuna conferma riguardo tali indiscrezioni, ma di certo il poco spazio libero potrebbe orientare diversi giocatori verso la sorella maggiore, con oltre 800GB liberi rispetto al suo 1TB dichiarato.

Nonostante queste considerazioni, Microsoft è piuttosto convinta del fatto che sul lungo termine Xbox Series S sarà la console trainante della prossima generazione.