Microsoft, Amazon e Google: nel mirino tre “grandi nomi dell’industria”

A detta del giornalista Brad Sams, di BWWMediaGroup, Microsoft, Amazon e Google stanno lavorando attivamente per siglare nuove acquisizioni.

Sams è un noto esperto di affari Microsoft, ma nel suo ultimo report ha parlato esplicitamente di interessi anche delle altre compagnie nel ramo delle acquisizioni.

«Ho sentito un sacco di conversazioni a porte chiuse riguardo alle acquisizioni nell’industria. Ci sono un sacco di cose in movimento in questo momento», ha spiegato in un video il giornalista.

«È difficile prevedere quali compagnie saranno afferrate e da quali compratori… ma posso dirvi che ci sono alcuni grandi nomi dell’industria che stanno venendo approcciati da Microsoft, ma poi ci sono anche Amazon, e c’è anche Google. Sony è parte della conversazione, ma non sembra esserlo quanto Google e Amazon quando Microsoft scende in campo. C’è anche EA: guardate quello che è successo con Codemasters per esempio».

Secondo Sams, Amazon e Facebook hanno bisogno di nuove IP per sfondare nel settore del gaming, mentre Microsoft sta puntando tutto su Xbox Game Pass e deve rimpolpare il proprio catalogo.

«Aspettatevi delle acquisizioni… sto sentendo un sacco di cose, e so di tre specifici obiettivi per acquisizioni di varie compagnie in questo momento», ha aggiunto.

Il giornalista aveva anticipato che si sarebbe trattato di acquisizioni di alto profilo, con molti soldi che starebbero girando nel settore.

Un report corroborato da un’analisi di mercato secondo cui ci sarebbe spazio per un affare da 1 miliardo di dollari e altri più piccoli nel range dei 1-500 milioni.