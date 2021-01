Insider Microsoft anticipa acquisizioni: “stanno girando molti soldi”

Il noto insider Microsoft Brad Sams ha anticipato che il 2021 sarà un anno di grandi movimenti nel mondo del gaming.

Sams, che ha rivelato l’esistenza di recente di tutte le console next-gen della famiglia di Xbox, ha affermato che «intorno alle compagnie di videogiochi in questo momento stanno girando molti soldi».

A detta del giornalista americano, «alcune stanno ricevendo molteplici offerte», il che vuol dire che i giganti del gaming si starebbero dando da fare per rimpolpare le proprie fila.

Una notizia di certo non sorprendente ma in linea con le previsioni degli analisti, che vendono nel 2021 un anno di “consolidamento”, come viene definito, per i principali player dell’industria.

Evidentemente, a pesare è la voglia di accelerare i tempi dello sviluppo e potenziare la propria offerta dei platform owner, ma anche l’ingresso nel settore di attori esterni come Google e Amazon.

There's a lot of money flowing around gaming companies right now, several getting multiple bids – not sure when or if any of these will close but gaming IP valuations are soaring

— Brad Sams (@bdsams) January 12, 2021