Microsoft, l’acquisizione di Bethesda non costituisce un monopolio

Dopo l’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, tanti appassionati di gaming si sono mostrati irritati e spaventati dalla possibilità che la casa di Xbox potesse aver dato inizio ad un monopolio.

Da un punto di vista legale, come confermato da un esperto ai microfoni di IGN, non c’è tuttavia alcun motivo di definire l’operazione come un monopolio, e neppure alcun rischio che questa venga bocciata dall’antitrust.

Qualcuno aveva paventato rischi simili a quelli dell’affare Disney-Fox, che pure dovette passare per le rigide valutazioni dell’antitrust, ma si tratta di una manovra sostanzialmente diversa.

L’acquisizione di Fox da parte di Disney costituisce una fusione di tipo orizzontale, mentre quella di Bethesda firmata Microsoft è di tipo verticale, un tipo che storicamente non ha mai visto l’antitrust porre pietre d’inciampo.

Una fusione orizzontale si ha quando due competitor nello stesso mercato diventano una singola entità. Nel caso di Microsoft e ZeniMax, parliamo di un distributore di contenuti (Xbox) che ha acquisito un produttore di contenuti (Bethesda).

«Con le integrazioni verticali puoi avere ancora preoccupazioni circa la scelta dei consumatori e sul prezzo, ma queste preoccupazioni saranno molto diminuite perché avrai ancora competitor indipendenti», ha spiegato David Hoppe, managing partner presso Gamma Law.

L’antitrust potrebbe sollevare obiezioni soltanto nel momento in cui ogni importante studio di videogiochi dovesse venire acquisito da una singola casa di produzione di console come Microsoft, scenario ovviamente irrealistico.

Ciò detto, Redmond ha ancora intenzione di muoversi nello spazio delle acquisizioni e anche di spessore superiore a quanto siamo stati abituati finora, visto che alla questione si stanno interessando ora direttamente i vertici dell’azienda e non il suo solo ramo gaming.