Michael di GTA V batte il COVID-19 e festeggia emualando il gioco

L’attore Ned Luke ha avuto un ricovero di circa cinque giorni presso un ospedale americano, dov’è stato curato per COVID-19 e polmonite.

Luke, che interpreta Michael in GTA V, è riuscito a superare il virus e ha festeggiato con i suoi fan attraverso un breve video sui social.

Il video altro non è che la riproposizione della scena del respawn in Grand Theft Auto V, quando il protagonista esce dall’ospedale dopo essere mandato al tappeto.

We’re #CrushingCoVid Thanks so much for all the support and love. Y’all really helped pull me thru. We got this. #LoveMyFans pic.twitter.com/onU6T7rAsb

— Ned Luke (@ned_luke) January 20, 2021