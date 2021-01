GTA V, gli attori di Lamar e Franklin interpretano un amato meme dal vivo

Due attori di GTA V si sono riuniti per replicare un meme molto amato dalla community dal vivo, con una grande cura per il dettaglio.

Slink Johnson e Shawn Fonteno hanno rivestito i panni rispettivamente di Lamar e Franklin in un divertente video di PlayStation Haven.

La clip, incentrata sul dialogo in-game che ha dato i natali al meme “yee yee ass haircut”, ha avuto un riscontro di pubblico incredibile, che l’ha portata in poco più di un giorno ad ottenere oltre 2.5 milioni di visualizzazioni.

Il video altro non è che il preludio ad una serie web dello stesso canale, condotta da Slink Johnson dal 29 gennaio, che rivelerà molteplici comparazioni tra il mondo reale (in particolare la location Los Angeles, da cui è nata Los Santos) e il titolo di Rockstar Games.

GTA V non ha mai smesso di essere acclamato dal pubblico, come dimostra il successo di GTA Online che continua tuttora.

Il gioco sta per ricevere una quarta versione dopo quelle pubblicate per PS3/Xbox 360, PC e PS4/Xbox One, che arriverà nel 2021 su PS5 e Xbox Series X|S.

Rockstar Games non ha ancora rivelato le specifiche di questa edizione, ma a quanto pare potrebbe essere più di un semplice port, perlomeno dal punto di vista tecnico.

Dopo alcuni abbandoni eccellenti, lo studio sta lavorando anche a GTA 6, sebbene per quello pare che i tempi siano ancora piuttosto lunghi.