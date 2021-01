GTA 6 migliorerà l’IA dei personaggi, e come esplorano il mondo

Un nuovo brevetto depositato in ottobre da Take-Two Interactive e realizzato da alcuni programmatori chiave di Rockstar Games rivela come GTA 6 potrebbe migliorare l’IA dei personaggi e il modo in cui esplorano le ambientazioni.

La firma sul brevetto appartiene al tech director David Hynd e l’AI lead Simon Parr, entrambi di Rockstar Games, per cui è molto probabile che sia collegato al prossimo gioco dello studio.

Secondo la documentazione depositata dall’etichetta, gli NPC nei giochi convenzionali possono rilevare solo molto tardi quando stanno per scontrarsi con un oggetto e non hanno una consapevolezza di alto livello di blocchi stradali od ostruzioni.

Il nuovo sistema invece permetterebbe di avere una navigazione più credibile da parte dei personaggi, con questi che sarebbero in grado di comprendere il tipo di strada su cui si trovano e comportarsi di conseguenza.

Ogni tipo di personaggio avrebbe caratteristiche specifiche, inoltre, che gli consentirebbero di regolarsi in maniera diversa a seconda del veicolo che stanno guidando, i limiti di velocità, i tipi di strada e persino le condizioni meteo.

Infine, sarebbe in cantiere un sistema che definirebbe la densità del traffico in base al tipo di strada, la prossimità di una strada con un’altra e le azioni dei veicoli degli NPC. Il traffico verrebbe gestito autonomamente anche in occasione degli inseguimenti.

L’IA dei personaggi è stata al centro del dibattito ultimamente per via delle sue scarse performance in Cyberpunk 2077, e in tanti non hanno mancato di sottolineare come già GTA V affrontasse l’argomento in maniera molto migliore.

GTA 6 è in sviluppo da qualche tempo ormai e gli utenti hanno iniziato a scoprire dettagli nascosti all’interno di Red Dead Online, il che lascerebbe intendere che i lavori potrebbero essere in realtà più avanzati di quanto immaginiamo.