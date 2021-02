Metal Gear Solid V, sorpresa! Update da 3GB: ecco cosa cambia

Konami ha pubblicato un update a sorpresa per Metal Gear Solid V nelle sue diverse versioni, le cui dimensioni destano più di un sospetto.

L’aggiornamento porta Metal Gear Solid V: The Phantom Pain alla versione 1.21 e la Definitive Edition, che comprende sia The Phantom Pain che il prologo Ground Zeroes, alla 1.10.

Questo update è disponibile su tutte le console ed è particolarmente sorprendente per il peso con cui arriva su PS3, Xbox 360, PS4 e Xbox One: 3.56GB.

Nonostante il peso, però, i fan non dovrebbero aspettarsi cambiamenti di sorta, come bug fixing o introduzione di nuovi, improbabili contenuti.

Come recita il changelog, infatti, è stato semplicemente cambiato il cosiddetto “agreement process”, ovvero l’insieme di schermate che l’utente è chiamato ad accettare all’avvio dei giochi.

Non è chiaro come mai una modifica così minimale abbia richiesto un update di dimensioni tanto consistenti, ed è comprensibile che la community si sia interrogata riguardo a cambiamenti non notificati dall’editore giapponese.

Tuttavia, i fan sanno bene che dall’addio del creatore Hideo Kojima e dal tentativo poco convinto di Metal Gear Survive, la serie si sta godendo una pensione dorata insieme a tante altre proprietà intellettuali del publisher.

La più vicina ad un ritorno parrebbe essere Silent Hill, sebbene ad oggi ci siano al riguardo soltanto rumor smentiti a più riprese.

Va notato allo stesso modo che questo non vuol dire che Konami abbia alzato bandiera bianca sul gaming, nonostante la recente chiusura di tre studi interni.

La divisione dell’intrattenimento digitale è stata infatti la più florida nell’ultimo anno fiscale della casa giapponese, infatti, con un fenomeno di culto lanciato su Switch proprio nel territorio domestico soltanto pochi mesi fa.

Quanto a Metal Gear, una recente reunion dei doppiatori storici aveva fatto sognare, ma come previsto si è risolta in un’amarcord con alcune delle voci più nostalgiche del settore.