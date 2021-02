Metal Gear Solid: ecco i momenti più epici ricreati dai doppiatori

L’incontro tra i doppiatori di Metal Gear Solid che è andato in scena lo scorso venerdì non era probabilmente la grande novità che i fan del franchise di Konami si aspettavano, ma per gli appassionati ha sicuramente dato vita a qualche momento da ricordare.

Mentre hanno celebrato alcuni dei loro ricordi dal dietro le quinte della saga di Hideo Kojima, David Hayter (Solid Snake), Cam Clarke (Liquid Snake), Christopher Randolph (Hal e Huey Emmerich), Jennifer Hale (Naomi Hunter, Emma Emmerich), Paul Eiding (Roy Campbell), Debi Mae West (Meryl Silverburgh), Lori Alan (The Boss), Tasia Valenza (Sniper Wolf), Josh Keaton (Maggiore Ocelot) e Robin Atkin Downes (Kazuhira Miller) si sono infatti divertiti anche a recitare alcune battute celebri dei loro personaggi, per compiacere i fan.

Potete sentire le voci solo dall'immagine, vero?

Ecco che così Hayter ha ricordato con la sua iconica voce che «un vero uomo non ha bisogno di leggere il suo futuro, se lo crea da sé», mentre Atkin Downes ha rispolverato il toccante monologo di Kaz in un trailer prima e in-game poi per The Phantom Pain. I momento da nostalgia si sprecano, con Tasia Valenza che ci ricorda che tutti siamo stati male per Sniper Wolf e Debi Mae West che non risparmia le battute da lingua tagliente di Meryl.

Potete vedere il momento in cui i doppiatori si sono divertiti a reinterpretare alcune delle loro battute più celebri al minuto 01:08:59 della reunion, che trovate in embed di seguito.

Vi ricordiamo che la serie Metal Gear è attualmente “in pausa” – non sono infatti annunciati nuovi episodi dopo lo spin-off Metal Gear Survive, né ci sono notizie ufficiali di possibili remake o rimasterizzazioni. In compenso, la saga sbarcherà al cinema con un adattamento firmato dal regista Jordan Vogt-Roberts, che ha trovato in Oscar Isaac il suo Solid Snake.

Nata nel 1987, la saga Metal Gear ha visto con l’avvento di Solid, nel 1998, l’arrivo dei doppiatori che sono diventati parte integrante dei loro personaggi. Originariamente doppiato anche in altre lingue – tra cui l’italiano, di cui ricorderete sicuramente le performance di Andrea Piovan o Alessandro Ricci –, l’universo di Solid Snake si è poi stabilizzato in una recitazione in inglese per l’Occidente e in giapponese per il mercato di casa, per precisa scelta di Hideo Kojima.

