Metal Gear Solid sta per tornare su PC, secondo un rumor

Dopo la spericolata operazione di Metal Gear Survive, che indiscrezioni vorrebbero attestare al creatore dell’IP Hideo Kojima, Konami potrebbe riportare presto in scena la serie Metal Gear Solid, secondo un rumor.

Come rivelato dall’utente verificato del forum ResetEra Potterson, il publisher starebbe lavorando a port del primo e del secondo capitolo della serie.

I due giochi sono stati lanciati anni addietro su PC ma non sono più giocabili sui sistemi operativi moderni, per cui di fatto è come se non lo fossero.

Non si tratterebbe di altro all’infuori di semplici port, per cui i fan non dovrebbero aspettarsi migliorie sensibili sotto il profilo tecnico e neppure nuovi contenuti.

In aggiunta, però, viene paventata la possibilità che anche l’originale Metal Gear per MSX arrivi su PC, non è chiaro se come parte di un pacchetto completo oppure in qualità di uscita standalone.

Per il momento, è bene precisarlo, si parlerebbe soltanto di port su PC e non di rimasterizzazioni o rifacimenti, e questo escluderebbe il mondo delle console dal computo.

Venisse confermata, si tratterebbe di un’operazione, l’ennesima, dell’editore giapponese volta a monetizzare il franchise creato da Hideo Kojima, dopo altri progetti dalla dubbia etica come i pachinko a tema con la serie.

Se non altro, rilanciare questi prodotti su PC potrebbe essere il pretesto giusto per, qualora ce ne fosse il bisogno, sondare l’interesse degli appassionati in nuovi prodotti dell’iconica saga.

Konami è tornata a far parlare di sé di recente, ma non per la pubblicazione di eFootball PES 2021 Season Update, altra operazione abbastanza difficile da comprendere.

La casa nipponica è finita infatti nelle mire degli utenti PlayStation, che si sono precipitati in rete per chiederne l’acquisizione a Sony come risposta all’affare Microsoft-ZeniMax Media.