Metal Gear Solid Remake è un sogno, e un fan italiano ora lo ha ricreato

Metal Gear Solid Remake continua a essere in cima ai desideri dei fan, i quali si trovano al momento costretti ad accontentarsi di rifacimenti fatti in casa.

Una nuova edizione del primo capitolo della saga di Hideo Kojima, il cui epilogo lo trovate su Amazon, è uno dei giochi più desiderati di tutti i tempi.

E se un remake del titolo già esiste ed è il discusso The Twin Snakes, mai troppo apprezzato dai fan (anche per sequenze come questa), è forse giunto il momento di una nuova versione.

Ora, dopo che i rumor su un nuovo MGS continuano a rincorrersi, un fan ha pensato di crearsi da solo il gioco in Unreal Engine 5.

Come riportato anche da DSO Gaming, lo youtuber italiano JacktheLightning ha condiviso un interessante video che mostra Metal Gear Solid ricreato in Unreal Engine 5.

Per questo concept, l’autore e BrokenK4ppa hanno ricreato l’iconica scena dell’eliporto: per quei pochi che non la ricordassero, è la sequenza in cui Solid Snake vede per la prima volta Liquid Snake mentre vola su un Hind-D.

Un tocco di classe è senza ombra di dubbio anche l’utilizzo delle musiche e delle voci originali, visto che questo fan remake mantiene lo stile artistico del gioco PS One.

Per migliorare l’illuminazione, JacktheLightning e BrokenK4ppa hanno utilizzato la tecnologia Lumen dell’Unreal Engine 5, per un risultato finale tutto sommato soddisfacente.

Restando in tema, alcune settimane fa sempre Edoardo de Savina (noto appunto come JacktheLightning) ha dato vita alla leggendaria intro del primo Metal Gear Solid utilizzando il potente motore grafico di Epic Games.

Ma non solo: il content creator italiano ci ha offerto anche un altro concept video dedicato proprio a un fantomatico remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater.

Infine, se volete scoprire i migliori e i peggiori capitoli della serie di Metal Gear Solid date un’occhiata alla nostra classifica pubblicata sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.