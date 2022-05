Metal Gear Solid incontra Pirati dei Caraibi, in un gioco che li omaggia entrambi

È stato annunciato un nuovo gioco stealth che è – molto in soldoni – Metal Gear Solid (e Commandos) che incontra la saga dei Pirati dei Caraibi.

Stiamo parlando del gioco piratesco Frigato: Shadows of the Caribbean, che pur non essendo ambientato nella serie Disney (che trovate anche su Amazon) ha sicuramente molti punti in comune.

Il gioco in questione non ha ancora una data di uscita, ma sarà giocabile il mese prossimo durante lo Steam Next Fest (con una demo).

I primi dettagli, condivisi anche da PC Games N, lasciando intendere la portata di un prodotto sicuramente piccolo, ma non per questo poco interessante.

Frigato è un gioco di strategia con numerosi elementi stealth che sembra unisce vari elementi tratti da Commandos e Desperados III ma con i pirati, non negandosi neppure punti di contatto coi primi Metal Gear Solid.

In particolare c’è un momento nel trailer (che potete visionare poco sotto, nel player dedicato) in cui il giocatore si muove furtivamente all’interno di un barile, una sequenza in tutto e per tutto simile al celebre scatolone in cui ama nascondersi Solid Snake.

In basso, trovare il primo trailer ufficiale di Frigato: Shadows of the Caribbean.

Il gioco richiederà ai giocatori di prendere il controllo di una piccola ciurma di bucanieri e di sgattaiolare con loro attraverso navi, porti, isole e “molti altri luoghi iconici”.

Come al solito, gli inglesi sono i cattivi, anche se faranno la loro apparizione anche vari mostri e creature mitologiche (il trailer rivela ad esempio una sirena in una vasca da bagno, una sorta di boss).

La pagina di Steam del gioco elenca anche alcuni elementi simili a quelli dei giochi di ruolo, come la possibilità di scegliere che tipo di capitano si vuole essere (sanguinario, gentiluomo, eccetera).

Ricordiamo che Frigato ricevere una demo giocabile durante lo Steam Next Fest a partire dal 13 giugno prossimo.

Parlando invece del Metal Gear Solid vero e proprio, sapevate che forse è attualmente in lavorazione un remake next-gen del classico?