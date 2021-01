Metal Gear Solid, il cast si incontra venerdì (ma non per quello che pensate voi)

Lo scorso 22 gennaio vi abbiamo reso noto che David Hayter, storico doppiatore di Solid Snake e Big Boss (ad eccezione di Metal Gear Solid V: Ground Zeroes e The Phantom Pain, rimpiazzato da Kiefer Sutherland), aveva alimentato la curiosità dei fan di Metal Gear Solid sui social.

Il doppiatore ha postato una foto di una call su Zoom con un numero considerevole di attori appartenenti al cast originale del primo Metal Gear Solid, promettendo «dettagli in arrivo presto».

I dettagli, a quanto pare, sono finalmente arrivati: stando a un nuovo post via Twitter, Hayter ha confermato la live in compagnia dei suoi ex colleghi, una “semplice” rimpatriata virtuale in compagnia dei fan collegati da ogni parte del mondo.

L’appuntamento è in ogni caso fissato per venerdì 29 gennaio 2021, alle 6pm (ossia le 3 di notte in base al fuso orario europeo, Italia inclusa).

Insomma, chi sperava in un annuncio bomba dovrà purtroppo ricredersi: anche questa volta Hayter ha solleticato la fantasia degli appassionati di Metal Gear Solid, subito pronti a credere nel ritorno di Solid Snake (cosa che il buon David amerebbe in ogni caso fare).

La reunion vedrà la partecipazione di David Hayter (Snake), Debi Mae West (Meryl Silverburgh), Robin Atkin Downes (Kazuhira Miller), Christopher Randolph (Otacon/Huey), Tasia Valenza (Sniper Wolf), Cam Clarke (Liquid Snake), Paul Eiding (Roy Campbell), Josh Keaton (Major Ocelot), Lori Alan (The Boss) e infine Jennifer Hale (Naomi Hunter).

I fan della saga di Metal Gear Solid non possono fare altro che attendere a braccia aperte il film ufficiale, visto anche che Konami ha da poco deciso di chiudere delle divisioni legate alla produzione di videogiochi, cosa questa che lascia intuire che un remake (o, perché no, un sequel) delle avventure di Snake non è al momento in lavorazione, a patto di improvvisi colpi di scena.