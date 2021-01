Metal Gear Solid, il cast si incontra per un misterioso progetto

Il solito David Hayter, doppiatore di Solid Snake e Big Boss fino a Metal Gear Solid V: Ground Zeroes e The Phantom Pain esclusi (dov’era stato scalzato da Kiefer Sutherland), è tornato a lanciare un teaser sui social.

Hayter solletica spesso la fantasia degli appassionati di Metal Gear Solid, suggerendo di stare lavorando a cose che potrebbero interessare loro (quando in realtà lo fanno solo marginalmente) o ammettendo in maniera molto candida che gli piacerebbe tornare nella parte per il favoleggiato remake.

Su Twitter, il doppiatore ha postato una foto di una call su Zoom che comprende un numero elevato di componenti del cast originale di Metal Gear Solid.

Inoltre, ha promesso «dettagli in arrivo presto» in seguito a questa «epica reunion» con i suoi compagni di squadra.

Questo l’elenco completo dei doppiatori e delle loro parti nella saga:

David Hayter – Solid Snake

Debi Mae West – Meryl Silverburgh

Robin Atkin Downes – Kazuhira Miller

Christopher Randolph – Otacon/Huey

Tasia Valenza – Sniper Wolf

Cam Clarke – Liquid Snake

Paul Eiding – Roy Campbell

Josh Keaton – Major Ocelot

Lori Alan – The Boss

Jennifer Hale – Naomi Hunter

Altri partecipanti alla chiamata includono un portavoce di Celebrity Talent Booking e alcuni membri della stampa, per cui sembra che in effetti ci sia un annuncio di qualche tipo in cantiere.

Per il momento, dobbiamo accontentarci di piccole grandi “scoperte” all’interno dei giochi esistenti, come Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, visto che Konami non pare aver intenzione di foraggiare il franchise in alcun modo in futuro.

Un film è ad ogni modo in cantiere, con tanto di protagonista già scelto, ma questo progetto non dovrebbe riguardare i doppiatori dei videogiochi.