Metal Gear Solid 4, un aneddoto sulle uova fritte ha dell’incredibile

Metal Gear Solid 4 è uno dei giochi PS3 più apprezzati di sempre, nonché uno dei capitoli più rappresentativi della saga.

Senza nulla togliere a giochi come Metal Gear Solid V, la quarta avventura di Snake è un must have.

Se di recente sono emersi dettagli circa la presunta esclusività del gioco, è ora il turno di una nuova curiosità sicuramente molto interessante ma legata a una cosa specifica del titolo di Hideo Kojima.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, sembra che vi sia un aneddoto davvero molto curioso legato alle uova fritte.

I giocatori ricorderanno l’inquadratura dall’alto relativa alle uova che friggono in una padella, mostrata ripetutamente nel corso di Metal Gear Solid 4.

Nel corso degli anni si sono sviluppate teorie sul significato comunicato dalle differenze tra le uova mostrate nel corso del gioco, visto che a quanto pare le stesse hanno un significato particolare.

Su Twitter, in relazione al 14° anniversario del gioco, Kojima ha rivelato che il team ha mangiato molte uova fritte durante la realizzazione del gioco.

«Guardando ‘Funny Games’, mi è venuta improvvisamente in mente la scena delle uova fritte all’inizio di ogni capitolo di MGS4», ha twittato Kojima.

«Ricordo che era impossibile far sembrare il piatto gustoso con la CG dell’epoca, quindi abbiamo girato questa scena in live action, più e più volte per ottenere la ripresa giusta. Naturalmente, alla fine le abbiamo mangiate».

Le uova fritte sembravano davvero deliziose mentre Sunny le cucinava, spesso usando un coperchio per coprire la padella per assicurarsi che le uova fossero cotte in modo uniforme.

Alcuni autori di giochi dicono di aver imparato a cucinare correttamente le uova fritte grazie a queste sequenze, il che la dice lunga.

Sarebbe bello riscoprire il gioco, specie dopo averlo visto in azione emulato in 4K e 60fps: chissà che un giorno non sia la volta buona.