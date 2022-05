Metal Gear Solid 4 non è una “esclusiva” PlayStation: ecco perché non uscì su Xbox

Metal Gear Solid 4 viene ancora oggi ricordato come uno dei giochi PS3 più apprezzati e un vero e proprio colpo per Sony, che si assicurò l’esclusività di uno dei videogiochi più importanti di sempre.

O almeno, è sempre stata questa l’impressione di fan e addetti ai lavori, dato che Metal Gear Solid 4 non uscì su Xbox 360 e ancora oggi non è stato reso disponibile su nuove piattaforme, a differenza di quanto invece accaduto con Metal Gear Solid V (potete acquistare l’edizione The Definitive Experience in offerta su Amazon).

Come riportato da GamesRadar+, il libro The Ultimate History of Video Games, Volume 2 di Steven L. Kent racconta infatti una storia ben diversa, svelando infatti che Sony e Konami non avevano mai firmato alcun accordo di esclusività.

Questo significa che se Konami e Kojima Productions avessero voluto, avrebbero potuto lanciare Metal Gear Solid 4 anche su Xbox 360 senza alcun problema. In tal caso, come mai il quarto capitolo è rimasto un’esclusiva PS3?

Nel libro viene narrato che l’incomprensione nacque a causa di una frase pronunciata da Jack Tretton, precedente boss di PlayStation, che ribadendo l’esclusività di Metal Gear Solid 4 su PS3 ha lasciato intendere che ci fosse effettivamente un accordo tra Sony e Konami.

In realtà, la decisione di non lanciare mai il gioco su Xbox 360 venne presa a causa di un fattore difficilmente trascurabile: il lettore ottico della console Microsoft era notevolmente inferiore a quello utilizzato su PS3, rendendo così il porting notevolmente complicato.

A rivelarlo è stato Ryan Payton, uno sviluppatore che collaborò proprio con Kojima Productions: il gioco era perfettamente in grado di girare su Xbox 360, ma si sarebbe rivelata necessaria una grande quantità di DVD per poterlo rilasciare sulla console.

I fan ricorderanno infatti che Metal Gear Solid 4 era un gioco notevolmente pesante: Konami fu la prima compagnia a essere autorizzata da Sony a lanciare un gioco PS3 su due dischi Blu-ray.

Payton ha comunque svelato che Microsoft avrebbe cercato di convincere Hideo Kojima durante un evento E3, ma nonostante le insistenze della casa di Redmond il porting non avvenne mai semplicemente a causa del lettore ottico, e non per presunti accordi di esclusività.

Curiosamente, nonostante non risulti dunque alcun accordo per l’esclusività PlayStation, Metal Gear Solid 4 a oggi non è stato lanciato su nessun’altra piattaforma, nemmeno per le console di casa Sony: vedremo se in futuro la situazione cambierà.

Sarebbe decisamente intrigante rivedere proposto il quarto capitolo anche sulle console di ultima generazione, soprattutto dopo averlo visto in azione emulato in 4K e 60fps.

Del resto, il quarto capitolo è ancora oggi uno dei capitoli più amati di sempre: recentemente i fan hanno anche scoperto un easter egg incredibilmente nostalgico e fedele.

A proposito, sapevate che esistevano le carte da gioco ufficiali di Metal Gear Solid 4? Sono un gadget davvero imperdibile per ogni fan che si rispetti.