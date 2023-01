Metal Gear Rising 2 sarà l’annuncio previsto tra qualche giorno? C’è un indizio

Konami sarebbe pronta a riportare in vita un’altra delle sue saghe più celebri, ossia quella di Metal Gear Solid, le cui voci sul presunto remake continuano a rincorrersi.

La saga ideata da Hideo Kojima (trovate Metal Gear Solid V in offerta speciale su Amazon) è infatti in cima ai desideri dei fan, sebbene al momento non vi sono conferme alcune.

Stando alle prime indiscrezioni si tratterebbe di un gioco in sviluppo da anni, sebbene manchi la conferma di quale capitolo potrebbe trattarsi.

E se nelle ultime ore è stato il sito iberico Areajugones a parlare nuovamente di Metal Gear Solid Remake, il doppiatore di Raiden potrebbe aver anticipato qualcosa di molto interessante: sarà Metal Gear Rising 2 il gioco che verrà annunciato a breve?

Come riportato da MNN, il doppiatore di Raiden in Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots e Metal Gear Rising Revengeance Quinton Flynn ha risposto a una domanda di un fan su Twitter.

Flynn ha affermato infatti che i fan dovrebbero «rimanere sintonizzati per le cose che verranno annunciate nelle prossime settimane», dopo che il fan aveva nominato proprio MGR come possibile annuncio imminente.

Poco sotto, il tweet in questione pubblicato poche ore fa dal doppiatore statunitense:

Stayed tuned for things to be announced in the coming weeks — Quinton Flynn (@quintonflynn) January 17, 2023

Non è chiaro se sarà davvero annunciato un sequel dell’action game di PlatinumGames uscito nel 2013 – a sua volta spin-off della serie principale di MGS, considerato non canonico – sebbene le parole di Flynn hanno fatto sicuramente drizzare le antenne.

Di recente erano arrivati anche dei forti indizi da Konami stessa, anticipando che con il 2023 sarebbero arrivati «nuovi sviluppi per serie familiari»: vi terremo ovviamente aggiornati.

Restando in tema, pochi giorni fa uno youtuber italiano ha ricreato una delle scene più iconiche con Unreal Engine 5, dandoci così un assaggio del ritorno della storica saga stealth.

Senza contare che qualcuno ha ben pensato di usare la tecnologia delle IA per dare via a una sorta di film in stile anni ’70 di Metal Gear Solid.