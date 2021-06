Metal Gear Online è tornato: ecco tutti i dettagli

Dopo la chiusura dei server avvenuta nel 2012, i giocatori hanno dovuto rinunciare ad utilizzare Metal Gear Online, la modalità multiplayer inclusa all’interno del quarto capitolo della saga ideata da Hideo Kojima.

L’apprezzata feature multigiocatore di Metal Gear Solid 4 era infatti diventata inaccessibile: grazie ad alcuni server custom, se siete in possesso di un PC adeguatamente potente, e non su PS3 dove era originariamente disponibile, potrete nuovamente riuscire ad accedere a Metal Gear Online.

La serie di Konami è da sempre nel cuore dei videogiocatori, legati in particolar modo ad alcuni momenti particolarmente emozionanti del quarto capitolo: lo stesso Kojima ha confessato che la famosa scena del corridoio a microonde ha fatto piangere anche Guillermo del Toro.

Inizialmente, Metal Gear Solid 4 era stato concepito con un approccio open world, ma l’idea venne scartata quando Kojima si rese conto che i loro mezzi non erano ancora all’altezza del genere.

Il multiplayer originariamente inclusa in Metal Gear Solid 4 è tornata con server custom.

Nonostante la grandissima qualità della narrazione della storia principale, a catturare l’attenzione di molti appassionati è stata anche la modalità multiplayer inclusa, conosciuta al pubblico come Metal Gear Online 2.

Da quando i server sono stati ufficialmente chiusi, i giocatori non sono più riusciti ad accedere a questa modalità: come riportato da PCGamesN, grazie ad una build custom di RPCS3, in grado di simulare l’hardware di PlayStation 3, ed a server personalizzati sarete però in grado di tornare in questo multiplayer nostalgico.

Potete osservare voi stessi tutti i dettagli grazie al trailer realizzato dai fan autori di questo impressionante lavoro:

RPCS3 è un emulatore che richiede una CPU con prestazioni adeguatamente elevate, dunque non tutti i PC saranno in grado di utilizzarlo nel migliore dei modi.

Gli autori consigliano dunque le CPU i7-10700k o Ryzen 3700x: se possedete una delle migliori sul mercato, non dovreste correre particolari problemi nel fare girare nuovamente Metal Gear Online.

Per scoprire dettagliatamente tutte le procedure necessarie per buttarvi di nuovo in questa avventura, potete consultare la pagina ufficiale al seguente indirizzo.

Nel quarto capitolo della saga sono anche riapparsi diversi personaggi di Metal Gear Solid 3, ma con ben cinquanta anni di differenza.

Nel frattempo, è attualmente in produzione il film di Metal Gear Solid, sulla cui produzione il regista ha recentemente svelato qualche dettaglio in più.

Se non volete aspettare ulteriormente, sarete felici di scoprire che un fan ha già convertito il primo gioco della serie (e non solo) in un film di due ore, unendo sapientemente cutscene ed i momenti di gameplay più importanti.