Metal Gear, Castlevania e Contra classificati per PC

Nella giornata di ieri vi avevamo riportato che, stando all’utente “Potterson” del forum ResetEra, la nota serie Metal Gear Solid sarebbe tornata su PC tramite un port del primo e secondo capitolo della serie, anche se non erano previste migliore sensibili sotto il profilo tecnico e neppure nuovi contenuti. Il rumor, inoltre, parlava anche del ritorno dell’originale Metal Gear, uscito inizialmente per MSX nel 1987.

A quanto pare tutto questo corrisponde a verità, dato che l’ente “Taiwan Digital Game Rating Committee” ha classificato Metal Gear, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Substance e Konami Collector’s Series: Castlevania and Contra per PC. Quest’ultima raccolta, in particolare, dovrebbe contenere Castlevania, Castlevania II Simon’s Quest, Castlevania III Dracula’s Curse, Contra e Super C.

Ricordiamo che Metal Gear Solid venne lanciato originariamente nel settembre del 1998 per Playstation, prima di approdare su PC nel settembre del 2000, mentre Metal Gear Solid 2: Substance, versione migliorata di Metal Gear Solid 2: Sons Of Liberty – uscito per PS2 nel novembre del 2001 – è stato pubblicato prima su Xbox nel novembre del 2002 per poi arrivare anche su PS2 nel dicembre dello stesso anno e su PC nel marzo del 2003.

Konami Collector’s Series: Castlevania and Contra venne lanciato per PC nel novembre del 2002 ed include una selezione di titoli già presenti nelle più recenti Castlevania Anniversary Collection e Contra Anniversary Collection.