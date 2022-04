Meta Quest Gaming Showcase 2022: tutti gli annunci (Resident Evil 4 e Ghostbusters inclusi)

Si è concluso da qualche minuto Meta Quest Gaming Showcase, l’appuntamento con le novità dal mondo Oculus per i videogiocatori appassionati di realtà virtuale.

Se avete perso la conferenza, abbiamo deciso di riassumere tutte le novità in unico posto, per aiutarvi a consultarle più facilmente.

Vediamo quindi di seguito tutto quello che è stato mostrato durante l’evento.

The Walking Dead: Saints & Sinners -Chapter 2: Retribution

Uscito due anni fa, Saints & Sinners vedrà quest’anno l’arrivo del suo Chapter 2: Retribution, che vi permetterà di proseguire il vostro viaggio a New Orleans, tra nuovi obiettivi ma anche nuovi pericoli.

Avrete a disposizione meno risorse e sempre più walker saranno pronti a farvi la festa lungo la città.

Bonelab

Stress Level Zero ha annunciato l’arrivo di Bonelab, una nuova esperienza in VR pensata per Quest 2 (lo trovate su Amazon con consegna rapidissima) e per PC. Ripartendo da quanto fatto in Boneworks, l’esperienza proporrà una storia completamente originale, favorita però dall’avanzamento tecnologico reso possibile da questi ultimi due anni.

Vi ritroverete così all’interno di un misterioso laboratorio sotterraneo, chiamati a scoprire la verità su cosa stia succedendo. Dovrete scappare, arrampicarvi e anche combattere, interagendo con numerosi oggetti dal feeling realistico da esplorare in realtà virtuale, con i quali dimostrare la vostra creatività.

Bonelab arriverà nel corso di quest’anno.

NFL Pro Era

Segue un annuncio che farà felici gli amanti del grande football, dal momento che NFL Pro Era sarà il primo gioco in realtà virtuale con licenza ufficiale NFL: riuscirete a portare la vostra squadra preferita fino al SuperBowl?

Among US VR

Il fenomeno Among Us è pronto ad arrivare anche in realtà virtuale: entro la fine del 2022, il gioco che mette insieme cooperatori ed impostori su una nave spaziale sbarcherà anche in realtà virtuale – quindi preparatevi a non farvi beccare mentre manomettete i piani dei vostri amici.

Il gioco in questa versione sarà sviluppato da Schell Games, autori di titoli tra cui Until You Fall e Expect You To Die 2.

Red Matter 2

Dopo il cliffhanger del gioco originale, è il momento di tornare a immergersi nell’atmosfera di Red Matter 2, che prosegue proprio dove si era interrotto il capostipite. In giro per il sistema solare, dovrete viaggiare dalla nostra Luna a una base spaziale tra gli anelli di Saturno – e spingervi anche oltre.

Le meraviglie dell’universo vi aspetteranno e vi ritroverete a tu per tu con numerosi puzzle, nuovi attrezzi e anche un jetpack più pratico per i vostri spostamenti. Ci saranno ulteriori novità sul gioco nel corso dell’anno.

Espire 2

Dopo che nel 2019 avevamo visto Espire 1: VR Operative, ora è il momento di tuffarsi nuovamente nello spionaggio con Espire 2. Questa volta la missione sarà quella di fermare (e tracciare) un pericoloso missile supersonico. Per farlo avrete a disposizione numerosi gadget ad alta tecnologia, che vi aiuteranno a infiltrarvi per questa missione ad altro rischio.

Sarà anche possibile giocare in cooperativa alcune missioni uniche ambientate nel mondo del gioco originale.

Moss: Book II

Recentemente arrivato su PS VR, Moos: Book II sta per compiere il grande salto anche su Oculus Quest 2, dove sbarcherà nel corso della prossima estate. Su SpazioGames trovate già la nostra recensione completa.

Ruinsmagus

In un labirinto di rovine, Ruinsmagus vi porta alla scoperta di un regno sotterraneo tra artefatti preziosi di ogni genere. Vi ritroverete così a svelare segreti e a diventare dei potentissimi maghi, in un’avventura JRPG dalle tinte story-driven che include 26 quest. Il gioco è in uscita nel corso del 2022.

Cities: VR

Dopo lo straordinario successo di Cities: Skylines, uno dei più grandi city builer firmati da Paradox, ecco che Fast Travel Games ci porta a un nuovo approccio al genere: parliamo di Cities: VR, che vi permette di vivere le meccaniche di costruzione e gestione della vostra città direttamente in realtà virtuale. In arrivo dal 28 aprile su Quest 2.

Beat Saber – Electronic Mixtape

L’amato Beat Saber è pronto ad arricchirsi ulteriormente: nel corso dell’evento odierno, Beat Games ha annunciato che l’Electronic Mixtape arriverà presto per i giocatori, proponendo tracce firmate da Marshmello, Deadmau5, Pendulum e numerosi altri artisti.

Resident Evil 4 – The Mercenaries

Gli amanti di Resident Evi conoscono bene la modalità Mercenari e, da quando Resident Evil 4 è arrivato in realtà virtuale (qui la nostra recensione) molti si sono domandati dove fosse andate a finire.

Ebbene, durante l’evento odierno è stato confermato che è disponibile ora e gratis per chi possiede Resident Evil 4 su Meta Quest 2. Ricostruita interamente in VR da Armature Studios, insieme a Capcom e Oculus Studios, questa modalità vi chiede di eliminare quanti più Ganados possibili entro i limiti di tempo.

Avrete anche una leaderboard dove inserire i vostri punteggi, oltre a venti diverse sfide per mettervi alla prova. Oltretutto, potrete ottenere delle speciali e divertenti ricompense – dalla modalità teste giganti in giù. Se stavate aspettando Mercenari, insomma, potete giocarci a partire da ora.

Ghostbusters VR

Con un breve teaser, siamo stati anche introdotti a Ghostbusters VR, il videogioco dedicato agli Acchiappafantasmi più famosi del mondo, ora direttamente in realtà virtuale. Sviluppato da nDreams su etichetta Sony Pictures, potete vederlo nel video di seguito.

E questo è quanto per gli annunci videoludici di oggi dal Meta Quest Showcase 2022. Per tutti gli ulteriori dettagli, vi rimandiamo direttamente al sito ufficiale.