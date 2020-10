Mentre si discute di movida, i videogiochi fanno la loro parte contro il COVID-19

Il COVID-19 è tornato rapidamente ad essere una realtà della vita di tutti i giorni, e probabilmente rimarrà tale per il prossimo paio di anni.

Come ogni realtà della vita di tutti i giorni, sta causando litigi e confusione in Italia, dove da un lato sono in pochi a voler fare sacrifici e dall’altro sono altrettanti quelli che non riescono a ripagarli come dovrebbero.

Mentre nel nostro paese si discute di movida e altri argomenti che farebbero bene a non stare al centro dell’attenzione in un momento simile, i videogiochi fanno la loro parte e si danno da fare per limitare il più possibile i danni del nuovo coronavirus.

Come testimonia questo video, il governo giapponese ha assoldato volti noti dello sport, dell’intrattenimento e del mondo degli affari per invitare i cittadini al rispetto delle norme anti-contagio, ma anche un robot e… Hatsune Miku.

La nota idol virtuale di SEGA ha fatto sapere nella clip di essere stata nominata “Covid-19 Prevention Supporter”, un ruolo che la vedrà impegnata nei prossimi mesi nella promozione di un comportamento consono al momento.

Nel primo video, Hatsune Miku raccomanda a tutti di restare a casa se non in perfette condizioni di salute, e incoraggia a fare in modo di prevenire che la situazione si aggravi.

La idol continuerà a fornire suggerimenti utili per contenere il contagio e rimarrà “in carica” fino al prossimo marzo, quando, si spera, queste raccomandazioni serviranno un po’ di meno.

Insomma, com’è capitato durante la prima ondata, anche nella seconda i videogiochi danno il loro contributo civile ed economico per uscirne uniti da questa crisi senza precedenti. Ancora una volta, una condotta dalla quale prendere esempio.