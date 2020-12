Meglio Xbox One X o Xbox Series S? Sfida su frame rate e risoluzione

La sfida tra Xbox One X, la console old-gen più potente in circolazione, e Xbox Series S, quella next-gen più economica, continua.

Un video mette a confronto le due console, utilizzando WRC 9, l’ultimo capitolo della serie rallistica, come terreno di scontro.

È bene notare che, come da premessa di Microsoft, anche in questo caso Xbox Series S punta sul frame rate e non sulla risoluzione mentre, al contrario, Xbox One X è e rimane una console progettata per spingersi fino al 4K, a scapito spesso delle performance.

L’analisi del canale YouTube Mad Tech Gaming evidenzia quali siano le differenze tra le due piattaforme, tenendo ben presente le loro peculiarità.

Xbox One X

Frame rate minimo 27fps, frame rate massimo 60fps, frame rate medio 29.98

Risoluzione 4K

Xbox Series S

Frame rate minimo 47fps, frame rate massimo 60fps, frame rate medio 59.66fps

Risoluzione 1080p

Appare evidente come Xbox One X non possa spingere particolarmente sulle prestazioni per via del collo di bottiglia della CPU che ha condizionato buona parte della passata generazione di console.

Allo stesso modo, Xbox Series S si accontenta di una risoluzione sensibilmente più bassa a causa di un chip grafico meno ambizioso della mid-gen e di certo inferiore, con i suoi 4 teraflops, rispetto ai 12 teraflops di Xbox Series X.

Microsoft si era sbilanciata in merito a ridosso dell’uscita delle console di nuova generazione, spiegando perché Xbox Series S sarebbe nel complesso più performante di Xbox One X.

Prestazioni che, in rapporto al costo contenuto e alla filosofia al servizio di Xbox Game Pass, le è valsa l’inclusione nelle 100 invenzioni dell’anno del Time.