Meglio stare attenti a chi vi sposate in Skyrim

Skyrim è un gioco che non smette mai di sorprendere e, negli anni, ha ricevuto costantemente il supporto dei modder che hanno reso possibile l’espansione dell’avventura in ogni modo immaginabile.

Nonostante tutto, anche l’esperienza base che The Elder Scrolls V è in grado di regalarci non bada a spese, ponendoci di fronte a sempre nuove situazioni, a volte anche capaci di strappare più di un sorriso ai giocatori.

E se qualcuno ha provato a infastidire nei modi più buffi un drago dormiente, adesso c’è chi è incappato in una side quest davvero particolare.

Come sicuramente già saprete, in Skyrim è possibile sposarsi, e le scelte sono diverse.

Ora su Reddit un utente ha postato una foto di una missione secondaria chiamata Hired Muscle, in cui si richiede al nostro protagonista di recarsi a Riften per conto di Farkas, il quale ci intima di rintracciare un personaggio di nome Mjoll la Leonessa.

Per completare la missione bisogna quindi scontrarsi contro quest’ultima.

Fin qui niente di strano, se non fosse che Mjoll è proprio un di quei personaggi con cui ci si può sposare nel gioco, e si rivela essere specificamente la moglie del giocatore che ha postato l’immagine. Praticamente, il gioco gli ha chiesto di scontrarsi direttamente con sua moglie.

Ovviamente è semplice cogliere quanto sia grottesco il tutto, dato che è il frutto solamente di una sfortunata (e assai divertente) coincidenza.

La quest Hired Muscle, infatti, può far dare la caccia al giocatore ad un numero casuale di PNG decisi da Farkas, dunque il fatto che la scelta sia ricaduta sull’attuale moglie del personaggio del giocatore è senza dubbio ironico.

A questo punto sarebbe interessante scoprire se effettivamente l’utente ha completato la missione, mettendo a rischio le nozze benedette dalla dea Mara di Tamriel, anche se crediamo che la scelta sia stata quella di lasciar perdere.

Tra l’altro, Skyrim è così amato e famoso da essere approdato anche su una nota app di incontri.

Per concludere, adesso c’è una mod che include nel gioco un’ambientazione degna di rivaleggiare anche con il recente Cyberpunk 2077.