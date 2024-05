Migliori sedie gaming su Amazon - Maggio 2024

Quando volete godervi un bel videogioco, non basta semplicemente avere il computer o la console giusta: serve tantissimo anche godersi il massimo del comfort, in modo che non sia la vostra schiena a rimetterci. Per assicurarselo, sono sempre di più i giocatori che puntano specificamente all'acquisto di una sedia da gaming, che possa venire incontro alle loro esigenze e possa essere personalizzata per adattarsi a qualsiasi peso o statura.

Dopo avervi selezionato le migliori sedie gaming e aver visto anche quelle che sono le migliori sedie gaming economiche, vediamo oggi una selezione delle migliori sedie gaming che trovate su Amazon. Se, insomma, volete approfittare dei prezzi del noto rivenditore, della sua spedizione celere o della recentemente introdotta possibilità di pagare diversi articoli a rate senza alcun tasso di interesse, vediamo quali sono le sedie gaming che non dovreste proprio lasciarsi sfuggire, per diverse necessità e diversi portafogli.

Nella nostra selezione, recentemente aggiornata, abbiamo deciso di includere delle sedie da gaming che potessero venire incontro a necessità diverse. Ci sono dei modelli aggressivi e dal design racing molto ricercato, altri che provengono da marchi noti per la loro affidabilità, altri ancora molto sobri che possono rappresentare un buon compromesso per chi vuole una sedia ideale per una postazione multifunzione – dove passa il tempo sia a giocare che a lavorare.

Vediamo quindi la nostra selezione delle migliori sedie da gaming che potete trovare su Amazon.

Come scegliere la miglior sedia gaming su Amazon

Ci sono diversi fattori di cui tenere conto, quando si sceglie la propria sedia da gaming. Vediamo quali sono quelli da valutare per capire quale possa essere la migliore per voi e le vostre specifiche necessità.

Quanti tipi di sedie gaming esistono?

Con "sedia da gaming" si intendono ormai soprattutto le poltrone nello stile racing, ma si tratta solo di una delle possibili opzioni disponibili sul mercato. Ricordate, infatti, che il mercato propone diverse tipologie di sedia da gaming, che possono venire incontro sia a necessità diverse, sia a postazioni diverse: chi gioca con mouse o tastiera potrebbe trovare comoda una seduta diversa, rispetto ai giocatori console che si mettono comodi davanti a un grosso televisore.

Le sedie da gaming si dividono così in queste tipologie:

A sacco : si tratta di sedie da gaming che sono letteralmente dei pouf imbottiti sui quali potete abbandonarvi. Non hanno schienali ergonomici o braccioli, ma permettono di mettersi comodi senza andare troppo per il sottile. Di solito, sono molto economiche e facilmente lavabili. Includono spesso anche delle tasche laterali per bibite e accessori comodi da tenere con sé mentre si gioca.

: si tratta di sedie da gaming che sono letteralmente dei pouf imbottiti sui quali potete abbandonarvi. Non hanno schienali ergonomici o braccioli, ma permettono di mettersi comodi senza andare troppo per il sottile. Di solito, sono molto economiche e facilmente lavabili. Includono spesso anche delle tasche laterali per bibite e accessori comodi da tenere con sé mentre si gioca. Da racing : sono quelle che tradizionalmente vengono intese come le sedie gaming per eccellenza. Hanno un design che richiama i sedili delle auto da corsa (da cui il nome), con schienale reclinabile, poggiatesta e spesso anche cuscino lombare facoltativo. Sono dotate di ruote per poter essere sistemate in modo facile dove vi viene meglio e si regolano anche in altezza per adattarsi alla vostra statura.

: sono quelle che tradizionalmente vengono intese come le sedie gaming per eccellenza. Hanno un design che richiama i sedili delle auto da corsa (da cui il nome), con schienale reclinabile, poggiatesta e spesso anche cuscino lombare facoltativo. Sono dotate di ruote per poter essere sistemate in modo facile dove vi viene meglio e si regolano anche in altezza per adattarsi alla vostra statura. Da ufficio: sono sedie che non badano troppo al design o ai colori, particolarmente sobrie, che si sbilanciano soprattutto in favore del comfort e delle finiture durature. Non sono dotate di particolari orpelli o accessori extra, ma sono progettate sapendo che chi le utilizza ci rimarrà seduto sopra per tante ore consecutive – proprio come noi videogiocatori.

Ergonomia

Per scegliere la vostra sedia gaming ideale, è fondamentale tenere conto della sua ergonomia. Avete chiaro in mente com'è la postazione che volete costruire: ci sono tantissimi fattori e caratteristiche che possono influenzare l'ergonomia di una seduta, e solo voi potete sapere quale può essere la soluzione ideale per le vostre necessità.

Tra gli aspetti di cui tenere conto troviamo sicuramente:

Ampiezza della seduta : attenzione anche a questo aspetto: una sedia troppo profonda potrebbe essere scomoda per chi è di statura bassa, che si ritroverebbe sospeso. Una dalla seduta troppo stretta, di contro, è scomoda per chi ha bisogno di più spazio o è più alto.

: attenzione anche a questo aspetto: una sedia troppo profonda potrebbe essere scomoda per chi è di statura bassa, che si ritroverebbe sospeso. Una dalla seduta troppo stretta, di contro, è scomoda per chi ha bisogno di più spazio o è più alto. Reclinabilità : gli schienali di alcune sedie da gaming sono reclinabili, quelli di altre no. Spesso è prevista una leva che permette di regolarli, ma mentre alcuni preferiscono poter inclinare lo schienale per mettersi comodi mentre giocano, altri vogliono una posizione statica e spenderebbero inutilmente i loro soldi, se comprassero una schiena che prevede la leva aggiuntiva per poggiare la schiena.

: gli schienali di alcune sedie da gaming sono reclinabili, quelli di altre no. Spesso è prevista una leva che permette di regolarli, ma mentre alcuni preferiscono poter inclinare lo schienale per mettersi comodi mentre giocano, altri vogliono una posizione statica e spenderebbero inutilmente i loro soldi, se comprassero una schiena che prevede la leva aggiuntiva per poggiare la schiena. Cuscini extra : ci sono delle sedie da gaming che, per favorire una maggior ergonomia, sono dotate di cuscini cervicali e cuscini lombari . Si tratta di supporti che favoriscono una posizione corretta e che è anche possibile regolare in altezza, ma che magari potrebbero essere scomodi per altri giocatori. Se avete il dubbio, potreste orientarvi su una soluzione che permetta di rimuoverli in caso non facciano per voi, piuttosto che su una in cui sono integrati nello schienale.

: ci sono delle sedie da gaming che, per favorire una maggior ergonomia, sono dotate di . Si tratta di supporti che favoriscono una posizione corretta e che è anche possibile regolare in altezza, ma che magari potrebbero essere scomodi per altri giocatori. Se avete il dubbio, potreste orientarvi su una soluzione che permetta di rimuoverli in caso non facciano per voi, piuttosto che su una in cui sono integrati nello schienale. Regolabilità dei braccioli : occhio anche ai braccioli, che fanno la differenza soprattutto per chi usa la sedia sia per gioco che per lavoro. Alcune sedie hanno dei braccioli regolabili in altezza ma non ruotabili, altre li hanno alzabili facendoli ruotare su un perno, ma non è possibile modificarne l'altezza. Inoltre, su alcune sedie sono in plastica, su altre sono dotati di cuscinetti imbottiti che vi permettono di stare comodi più a lungo: anche in questo caso, la soluzione è personale e dipende da quello che cercate per la vostra comodità.

: occhio anche ai braccioli, che fanno la differenza soprattutto per chi usa la sedia sia per gioco che per lavoro. Alcune sedie hanno dei braccioli regolabili in altezza ma non ruotabili, altre li hanno alzabili facendoli ruotare su un perno, ma non è possibile modificarne l'altezza. Inoltre, su alcune sedie sono in plastica, su altre sono dotati di cuscinetti imbottiti che vi permettono di stare comodi più a lungo: anche in questo caso, la soluzione è personale e dipende da quello che cercate per la vostra comodità. Poggiapiedi: alcune sedie da gaming, quando reclinabili, vi permettono anche di contare su un poggiapiedi. Si tratta di una soluzione soprattutto per chi vuole giocare mettendosi particolarmente comodo, ma che magari potrebbe essere superflua per chi gioca senza reclinare lo schienale.

Quali parametri contano per la resistenza di una sedia gaming?

Non tutti siamo uguali ed è il motivo per cui vale la pena tenere d'occhio anche la resistenza della sedia che andrete ad acquistare. Alcune persone pesano più di altre, o hanno bisogno di una portata differente della seduta per essere più comode. Questi parametri vengono di solito specificati nella scheda tecnica della sedia, quindi non dimenticatevi di consultarla prima di procedere all'acquisto. Conviene tenere conto della portata della sedia, in modo da essere sicuri di non andare incontro a spiacevoli scomodità o incidenti.

Inoltre, se di solito mangiate o bevete mentre giocate, farete bene a puntare su una sedia realizzata con tessuti o materiali idrorepellenti, molto più facile da pulire: ci sono sedie realizzate in finta pelle e PVC che, ad esempio, sono piuttosto durature e facili da pulire. Altre in tessuto, molto più traspiranti, sono comode per giocare durante l'estate senza rischiare di morire di caldo, ma sono molto meno facili da tenere pulite in caso ci rovesciate sopra qualcosa.

Una via di mezzo è rappresentata dalle sedie con corpo plastico traspirante: si tratta di proposte con schienale e seduta bucherellato, che favoriscono le sessioni lunghe senza per questo costringervi a sudare.

Cosa conta per la mobilità?

Non esiste sedia da gaming senza rotelle ed è per questo che dovete curarvi anche della mobilità. Se giocate sempre nello stesso punto e vi spostate poco, allora poco male; se, invece, magari passate da una scrivania all'altra, o vi avvicinate o allontanate dallo schermo di continuo, una soluzione con delle ruote affidabili è quella ideale.

Ne esistono di tipi diversi, frenanti e non: valutate anche su che tipo di pavimento vi trovate (molte, ad esempio, hanno difficoltà su tappeti e moquette), per decidere quali rotelle facciano al caso vostro. Spendere di più per delle rotelle agili potrebbe essere un cattivo investimento, se la vostra postazione vi vede sempre immobili nello stesso punto davanti al televisore. Di contro, se magari giocate su una scrivania, avere un po' di mobilità sarà necessario per mettervi comodi davanti allo schermo o per adattare la vostra distanza dal monitor, in caso magari doveste decidere di reclinare lo schienale e mettervi più comodi.

Con che materiali è costruita una buona sedia gaming?

Anche qui, le possibilità di scelta sono parecchie: ci sono sedie da gaming realizzate in schiuma, altre direttamente in memory foam che è capace di adattarsi alla forma del vostro corpo, altre ancora in gomma. Ci sono anche sedie realizzate direttamente in tessuto, altre in materiali traspiranti ideali anche per giocare d'estate, altre ancora in finta pelle per assicurarvi un grande impatto e stile da vendere.

Tenete conto di che tipologia preferite anche in base alla vostra sudorazione (una sedia in finta pelle in una stanza molto calda senza impianto di condizionamento in estate può essere "complicata") e, come accennavamo nel paragrafo dedicato alla resistenza, a quanto vogliate che sia facile o no pulire la vostra sedia. Una bella sedia che è difficile da lavare ben presto rischierà di non esservi più particolarmente simpatica.

La marca ha un peso?

Per molti videogiocatori anche la marca è un fattore, perché spesso è sinonimo di affidabilità. È un concetto valido anche per le sedie da gaming: ci sono diversi marchi specializzati in questo segmento del mercato che hanno realizzato le loro sedie – pensiamo ad esempio a Trust o Razer – ma anche altri che sono invece esperti di sedie e che hanno deciso di tuffarsi nel mondo del gaming. In questo caso, parliamo ad esempio di brand come Songmics.

Sicuramente, contare su un brand con cui vi trovate bene può fare la differenza: tuttavia, è anche vero che ci sono alcune firme meno altisonanti che producono delle eccellenti sedie da gaming. La cosa migliore da fare, insomma, è scegliere partendo sempre dalle proprie necessità, piuttosto che dal brand a cui ci si sente più affezionati.