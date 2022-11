MediaWorld: offerte da vero Black Friday sino al 9 novembre

La nota catena di elettronica Mediaworld ha lanciato un’imperdibile promozione con tantissime offerte da vero Black Friday e che riguardano tantissimi notebook, monitor e tanti prodotti tecnologici dei migliori brand. Questa iniziativa sarà valida fino al prossimo 9 novembre; quindi, vi consigliamo di affrettarvi così da avere la sicurezza di acquistare i prodotti al prezzo desiderato.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook gaming HP Victus 16, che attualmente potete portarvi a casa a soli 999€, rispetto agli usuali 1.399€ di listino, con uno sconto del 17,65% e un risparmio reale di 300€.

Il notebook gaming HP Victus 16 vanta un monitor FHD (1.920×1.080 pixel) IPS da 16,1” con refresh rate di 144 Hz: significa che le immagini saranno estremamente fluide, con ridotti disturbi come stuttering e tearing, per un’esperienza senza compromessi. A renderla possibile sarà soprattutto la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria video, che supporta anche gli effetti Ray Tracing in tempo reale.

A dare vita al notebook gaming HP Victus 16 troviamo un processore Intel Core i5-11400H, mentre l’archiviazione è affidata a un generoso SSD da 512 GB, in maniera tale che possiate contare sia su una buona capienza che sulla velocità di lettura/scrittura, per performance sempre scattanti. Infine, trovate preinstallati anche 16 GB di memoria RAM.

Per quanto riguarda le altre specifiche, il notebook gaming HP Victus 16 dispone di una tastiera retroilluminata RGB, pensata per l’esperienza di gioco, e un sistema audio ottimizzato da B&O.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e in questa iniziativa trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, a cui potete accedere direttamente dal link sottostante.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.