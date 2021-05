MediaWorld: le migliori offerte per seguire gli Europei di Calcio

Dopo avervi proposto le classiche offerte del giorno, vogliamo segnalarvi che da Mediaworld ha lanciato l’imperdibile promozione “La partita si gioca dove sei tu“, la quale vi consentirà di mettere le mani su diversi dispositivi a prezzi davvero convenienti in vista degli Europei di Calcio! L’iniziativa durerà sino al prossimo 31 maggio, quindi vi consigliamo di approfittarne al più presto!

Tra i vari articoli proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV SAMSUNG QE75Q60TAUXZT, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.299,99€, rispetto ai 1.999€ di listino, per un risparmio reale di 700€.

La televisione è equipaggiata con uno splendido pannello QLED da 75″ a risoluzione 4K che, come tutti i televisori UHD Samsung, è certificato per la qualità UHD 4K reale e offre un’esperienza visiva superiore grazie al sistema Quantum HDR, che analizza la scena fotogramma per fotogramma regolando l’illuminazione per esprimere al meglio la luminosità specifica di ogni momento.

Inoltre, la presenza del sistema operativo rapido ed intuitivo Tizen consente di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix ed altre ancora. Infine, non manca neppure il supporto agli assistenti vocali più diffusi per comandare, oltre alla TV, anche i dispositivi domotici presenti nella propria abitazione.

Il dispositivo pensa anche ai giocatori e utilizza la tecnologia Real Game Enhancer per garantire il massimo della velocità e il pieno controllo per un’esperienza di gameplay fluida e realistica. Inoltre, grazie alla tecnologia FreeSync (VRR) sarà possibile ridurre l’input lag, con un tearing e uno stuttering minori, ottimizzando i frame video dei giochi scena per scena.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e sul sito trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

