Dal ritorno di Master of Magic al gioco ufficiale di Stargate: tante novità da Slitherine

Nel corso della giornata odierna, Slitherine ha fatto la gioia degli amanti dei videogiochi tattici e strategici, svelando diverse delle novità che ha in cantiere per il prossimo futuro. Per aiutarvi a fare il punto, riassumiamo in questa notizia tutti gli annunci arrivati dall’evento del noto publisher, che ha riservato diverse sorprese.

Broken Arrow

Si parla di un videogioco tattico di guerra moderna e su larga scala. All’interno di Broken Arrow potrete scegliere tra lo schieramento americano e quello russo, con oltre cento unità a disposizione e molteplici specializzazioni per ogni nazione.

Gli sviluppatori assicurano che il titolo offrirà un nuovo livello di complessità – facendovi sbizzarrire tra unità di ricognizione, fanteria, veicoli, mezzi di supporto, mezzi logistici e mezzi aerei (bombardamenti compresi) con cui destreggiarvi per mettere a punto la strategia che vi farà avere ragione dei nemici.

L’uscita è attesa su PC nel prossimo futuro.

Distant Worlds 2

C’è stato spazio anche per un video di Distant Worlds 2 durante il quale Matrix Games ha svelato alcune delle caratteristiche principali del gioco, tra cui le possibilità di personalizzazione di navi, basi e combattenti spaziali. È anche proposto un albero di ricerca, di cui avvantaggiarsi per avere la meglio negli scontri: durante l’evento, ad esempio, è stata mostrata una schermaglia con alcuni “pirati”, che si compongono a loro volta di diverse fazioni in costante conflitto. Sarà il giocatore a decidere, dopo averli incontrati fin dalle prime fasi del gioco, se optare per la diplomazia o per lo scontro diretto.

Nel primo caso sarà possibile conviverci e collaborarci, nel secondo caso, si verserà semplicemente il loro sangue – e le ricompense per il giocatore saranno differenti. Potete vedere di seguito il video completo, dove sono stati mostrati anche i mondi indipendenti.

L’uscita di Distant Worlds 2 è attesa per il 2021.

Master of Magic

Durante l’evento, Slitherine ha annunciato di aver unito le forze a quelle di MuHa Games per portare una nuova giovinezza al grande classico Master of Magic. Uscito originariamente nel 1994, il gioco che ha inventato i 4X vede ora una nuova versione migliorata e rivisitata, che rimane fedele all’originale ma che vuole farlo scoprire anche a nuovi giocatori.

Parliamo, promettono gli autori, di un reboot «estremamente fedele» al videogioco originale, con «meccaniche di gameplay identiche e la stessa straripante quantità di contenuti, che hanno permesso una rigiocabilità infinita».

L’uscita è attesa in beta per la seconda metà del 2021, mentre quella definitiva arriverà su PC nel 2022. Ora come ora, Master of Magic è invece in fase alpha.

Scramble: Battle of Britain

Gli amanti degli strategici vorranno sicuramente dare un’occhiata a Scramble: Battle of Britain: il gioco è un titolo di combattimento simultaneo a turni ambientato in uno spazio aereo tridimensionale, con fisica realistica e una forte componente tattica di combattimento. Durante l’esperienza, due squadroni dovranno controllare simultaneamente i loro mezzi aerei, modificandone anche il percorso e la traiettoria per avvantaggiarsi tatticamente in vista della sfida.

Attenzione, perché questo aspetto sarà estremamente approfondito: non sceglierete tra traiettorie predefinite, ma dovrete gestire voi ogni singolo aspetto delle manovre del mezzo – e dovrete farlo alla svelta.

Tra gli aerei coinvolti, dove avremo a disposizione la Royal Air Force e la Luftwaffe, troveremo:

Supermarine Spitfire

Hawker Hurricane

Boulton Paul Defiant

Gloster Gladiator

Bristol Blenheim

Messerschmitt Bf 109

Junkers JU87 “Stuka”

Messerschmitt BF110

Heinkel He111

Dornier Do17

Junkers JU88

Il gioco è atteso presto su PC.

Stargate Timekeepers

Slitherine e MGM hanno unito le forze per dare vita a Stargate Timekeepers, il primo videogioco strategico che si basa sulla celeberrima serie Stargate SG-1. Il gioco prende il via dalla fine della stagione 7 della serie e narra una storia completamente originale durante la battaglia di Antarctica, dove la comandante Eva McCain e il suo team devono supportare l’SG-1 contro la flotta di Anubi. Subito dopo lo scontro, la comandante dovrà affrontare un’avventura unica in diversi scenari: sarete voi a viaggiare nello spazio tempo con lei e il suo team per salvare i civili, i vostri amici e mettere fine ai pericoli che li attanagliano.

Il titolo è firmato da Creative Forge Games, team indipendente polacco (già autore di Phantom Doctrine e Hard West). Arriverà su PC in una data ancora da fissare.

Starship Troopers: Terran Command

C’è stato tempo anche per il gameplay di Starship Troopers: Terran Command, che potete rivedere nel canale Twitch ufficiale di Slitherine. Nel video potete vedere lo scenario “Peace of Mine”, dove si mescolano gameplay difensivo e offensivo: le truppe della Mobile Infantry saranno chiamate a proteggere la loro posizione dagli attacchi degli Aracnidi, ma come potete immaginare sarà un’impresa tutt’altro che scontata.

Il gioco, ricordiamo, è uno strategico in tempo reale ambientato nell’universo dei film Starship Troopers.

Warhammer 40.000: Battlesector

Chiudiamo il recap con l’annuncio che Warhammer 40.000: Battlesector è disponibile per il pre-order dalla data del 10 maggio. Il titolo, strategico a turni firmato da Black Lab Games, è già passato sotto la lente d’ingrandimento del nostro zelante Daniele Spelta, che vi ha raccontato le prime impressioni dopo averci messo le mani. Il gioco è in prenotazione al costo di listino di $35,99 – ma su Steam, Slitherine, GOG ed Epic Games Store ora potete trovare uno sconto del 10%.

L’uscita è attesa su PC, PlayStation e Xbox il 15 luglio prossimo.