Master Chief si toglie l’elmo nella serie TV, ma i fan non reagiscono bene

Una delle cose che abbiamo saputo, fin da subito, sulla serie TV di Halo è che Master Chief si sarebbe tolto l’elmo.

La storica icona di casa Microsoft ha fatto del mistero della sua persona un marchio di fabbrica, ma la serie Paramount non ne vuole sapere.

Già quando questa notizia su Master Chief fu diffusa, mesi fa, i fan di Halo non la presero molto bene.

La serie ora è finalmente arrivata e, come promesso, il protagonista ha mostrato il suo vero volto nei primi episodi della serie in onda su Sky e Now.

Le uniche volte in cui Master Chief si è tolto l’elmo è stato per uno scherzo, meme diffusi in rete, di cui il più celebre in cui si scopre che sotto l’elmo… c’è un altro elmo.

Paramount non ha voluto celebrare questo meme, ma è andata dritta per la sua strada mostrando il volto di Pablo Schreiber, l’attore che interpreta lo Spartan.

Non c’è stato l’effetto The Mandalorian, quindi, ma un vero e proprio reveal del volto del personaggio… che è ovviamente quello dell’attore.

La scena è stata diffusa in rete… e i commenti dei fan non sono stati esattamente felici. La scena in questione la potete vedere qui sotto. Vi diremmo che è un pericolo spoiler, ma vi basterebbe cercare “Pablo Schreiber” su Google, quindi non sappiamo che dire.

I commenti sotto al video non sono tardati ad arrivare, e il tenore è generalmente questo:

“Capisco che non volevano che fosse come The Mandalorian, ma non avrebbero dovuto mostrare la sua faccia”

“Magari tagliare al retro della sua testa, e avresti avuto comunque la scena. Tipo immagina Darth Vader o Samus che mostrano la loro faccia dopo la prima battaglia. È strano.”

“Paramount deve DAVVERO imparare la lore del franchise e sapere le cose che rendono grande Master Chief. Tipo, non so, MAI mostrare la sua faccia.”

“Il mistero di com’è Master Chief è sempre stata una domanda ponderata a lungo dai fan e dovrebbe rimanere tale, perché è questo che lo rende Master Chief.”

Difficile aspettarsi una reazione diversa, onestamente.

Chissà cosa pensano i fan, invece, del clamoroso easter egg di Mass Effect presente nella serie.

Se volete vedere con i vostri occhi il clamoroso reveal del volto di Master Chief, sappiate che potete vedere la serie di Halo gratis con Xbox Game Pass.