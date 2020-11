Mass Effect celebrato anche da uno spettacolare case per PC dedicato a Shepard

Quest’anno, l’atteso N7 Day è stato tutt’altro che avaro di novità per i fan della serie Mass Effect: sappiamo, infatti, che potete aspettarvi un nuovo episodio (attualmente in lavorazione), così come sappiamo che il prossimo anno si potrà giocare a Mass Effect: Legendary Edition, cofanetto rimasterizzato della trilogia del comandante Shepard.

Ad aggiungersi a queste notizie è anche un case che NZXT ha realizzato per omaggiare proprio Shepard e la Normandy, pensato per i giocatori PC. Quest’ultimo, basato sul modello HZ10i, è un mid-tower compatto la cui livrea richiama proprio le effigi del comandante spaziale nato dall’immaginazione di BioWare. Inoltre, potete anche decidere di personalizzare alcuni dettagli, scegliendo ad esempio se esporre il logo Paragon o quello Renegade — come da moralità all’interno del gioco.

Il case per PC di Mass Effect

Il case include due canali per l’illuminazione, tre canali per la ventilazione e un connettore USB 3.1 Gen 2 compatibile con USB-C già nella sua scocca frontale. Il design è pulito e moderno, anche all’interno, dove sono presenti delle guide per il cablaggio facile e ordinato. È anche inclusa una staffa per il montaggio verticale della GPU.

Il prezzo consigliato per i rivenditori è di $199,99 (a questa pagina i possibili negozi da dove acquistare il case di Mass Effect in Italia), con la produzione che è prevista in 500 pezzi in tutto il mondo. Se, insomma, volete un PC come Shepard comanda, sappiate che si tratta di un’edizione limitata.