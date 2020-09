Marvel’s Spider-Man: Miles Morales in azione in un nuovo teaser!

Come forse ricorderete, lo scorso giugno, in occasione del reveal dei giochi PS5, Insomniac Games ha mostrato per la prima volta il suo Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, il nuovo capitolo standalone (o meglio, DLC) dedicato al “secondo” Arrampicamuri ideato da Brian Bendis e disegnato da Sara Pichelli.

Ora, l’annuncio del prezzo e la data di uscita di Xbox Series X e S deve aver smosso le acque in casa Sony, visto che il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo teaser del gioco dedicato Miles, visionabile via Twitter poco più in basso.

"A hero is just someone who doesn't give up, your dad said that." #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/6un0apk9Qk — Insomniac Games (@insomniacgames) September 9, 2020

Un eroe è semplicemente qualcuno che non si arrende, lo ha detto tuo padre.

Pur non mostrando chissà quali sequenze di gameplay inedite, il video è comunque una importante avvisaglia del fatto che Spider-Man sta per tornare in azione: nel nuovo capitolo potremo infatti esplorare New York scegliendo di attivare una performance mode opzionale che consentirà di raggiungere i 4K e 60 fotogrammi al secondo in game.

Ma non solo: la storia sarà questa volta ambientata in inverno, circa un anno dopo la fine del primo Marvel’s Spider-Man. Natale è ormai imminente, ma le feste saranno rovinate da una guerra tra una corporazione che lavora con l’energia e un esercito criminale altamente tecnologico. I tafferugli arriveranno sin dentro il quartiere di Harlem, casa di Miles Morales.

Un'immagine di Miles Morales.

Ricordiamo anche che il gioco sarà disponibile al lancio di PlayStation 5 e sarà progettato in modo da accentuare le funzionalità della nuova console, incluso il feedback aptico del DualSense (come spiegato dal creative director Brian Horton a fine agosto 2020).

Spider-Man sarà quindi chiamato a indossare di nuovo la calzamaglia di colore scuro per mettere fine alle lotte di quartiere.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales arriverà invece a fine 2020 come titolo di lancio di PS5.