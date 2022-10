Marvel’s Spider-Man Miles Morales ha una data su PC, ed è vicina

Marvel’s Spider-Man Miles Morales approderà prossimamente su PC dopo il suo debutto avvenuto al lancio di PS5, riscuotendo un buon successo da parte di critica e pubblico.

Lo Spidey disegnato dalla bravissima Sara Pichelli ha infatti visto la luce nel suo gioco standalone su PlayStation 5 (che trovate su Amazon al miglior prezzo), ottenendo da subito le lodi da parte dei fan dell’Arrampicamuri.

Alcune settimane fa Miles Morales si era mostrato su PC con un suggestivo e adrenalinico teaser trailer, sebbene ora è il momento di segnare in rosso una data sul calendario.

Ora, come riportato anche su ResetEra, è stata da poco resa nota la data di uscita ufficiale di Marvel’s Spider-Man Miles Morales, atteso a novembre di quest’anno.

Il gioco vedrà infatti la luce a partire dal 18 novembre 2022, come riportato del resto anche sulla pagina Steam ufficiale del prodotto (raggiungibile a questo indirizzo).

Chi deciderà di pre-acquistare ora il titolo potrà sbloccare in anticipo i seguenti contenuti di gioco:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales is swinging onto PC on November 18! Pre-order on Steam and the Epic Games Store now. #SpiderManPC #BeGreater #BeYourself pic.twitter.com/pVl3Cu8VnA

— Spider-Man (@SpiderMan) October 13, 2022