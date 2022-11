Marvel’s Spider-Man 2, i fan hanno una richiesta specifica

C’è grande attesa per scoprire quali saranno le novità di Marvel’s Spider-Man 2, sequel dell’avventura dedicata all’Arrampicamuri più famoso di sempre.

Il successo del primo capitolo della saga di Insomniac, ma anche nel suo relativo spin-off dedicato a Miles Morales (lo trovate in sconto su Amazon), faranno infatti da apripista a questo seguito.

Sono passati ormai diversi mesi dall’ultima volta che gli sviluppatori hanno mostrato novità su Marvel’s Spider-Man 2, anche se Insomniac garantisce che la produzione sia a buon punto.

Ora, dopo la conferma ufficiosa circa il ritorno di un villain che definire iconico è poco, i fan hanno una richiesta specifica, ossia una feature che amerebbero vedere nel sequel.

Come riportato anche da Game Rant, i fan hanno espresso il desiderio di vedere gli attacchi con la ragnatela presenti nel videogioco Spider-Man Shattered Dimensions anche in Marvel’s Spider-Man 2.

Per chi non lo sapesse, Shattered Dimensions è stato pubblicato nel 2010 e mostrava diverse versioni dell’Arrampicamuri. Marvel’s Spider-Man 2 sarà il primo videogioco a presentare più versioni del personaggio dopo diversi anni, quindi potrebbe in qualche modo ispirarsi al vecchio classico.

Shattered Dimensions prevedeva che più versioni dell’Uomo Ragno provenienti da diverse dimensioni cercassero di tenere un amuleto fuori dalle mani dei cattivi.

Le varie versioni di Spidey avevano ciascuna le proprie abilità uniche in base al rispettivo personaggio. Tra queste, alcuni attacchi ragnatela della versione classica di Spider-Man e le abilità basate sul simbionte.

In un recente post, l’utente di Reddit MattMysterious9 ha espresso il desiderio di vedere alcune di queste abilità sopra le righe in Marvel’s Spider-Man 2. I commenti, per la maggior parte, sembrano essere d’accordo con il fan. Staremo a vedere se Insomniac gli darà ragione.

Restando in tema, qual è la versione migliore di Marvel’s Spider-Man Remastered? Un video lo svela, fugando così ogni dubbio.

Ma non solo: gli appassionati dell’Uomo Ragno ricorderanno sicuramente il primo videogioco in 3D dedicato a Spider-Man: mettendolo a confronto con il capolavoro di Insomniac, è curioso scoprire quanto grafica e personaggi siano cambiati in 18 anni.