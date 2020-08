Marvel’s Avengers: la nuova cover PS4 sfoggia l’esclusività di Spider-Man

Nei giorni scorsi ha fatto molto chiacchierare l’annuncio della presenza di Spider-Man all’interno di Marvel’s Avengers, la fatica di Square Enix dedicata ai celebri Vendicatori di casa Marvel. L’arrampicamuri più famoso del mondo, infatti, entrerà nel roster dei personaggi giocabili all’interno del titolo, ma lo farà esclusivamente su PS4, a causa di un accordo con Sony – che, come sanno gli appassionati di cinema, detiene i diritti su l’Uomo Ragno.

A quanto pare, questa esclusività sarà ora resa manifesta anche sulle copertine del gioco su PS4. Il rivenditore Amazon Australia ha infatti aggiornato la boxart di Marvel’s Avengers per il suo mercato, facendo notare un adesivo dove leggiamo «Spider-Man arriva su Marvel’s Avengers come esclusiva PlayStation.»

Potete vedere di seguito la nuova copertina per il mercato australiano, in attesa di vedere se questa etichetta extra sarà aggiunta anche alle confezioni nostrane.

La copertina australiana di Marvel's Avengers, che mostra l'etichetta dedicata a Spider-Man

In merito a questa esclusività, Square Enix ha spiegato che «Marvel’s Avengers ha un sacco di eroi e, con la proporzione e il respiro di questo universo, i giocatori avranno parecchio su cui mettere le mani e con cui divertirsi». Ciò detto, Scott Amos – a capo di Crystal Dynamics – ha rimarcato che «per coloro che vorranno assolutamente giocare nei panni di Spider-Man, allora ci sarà l’opzione di farlo su PlayStation.»

L’uscita di Marvel’s Avengers è fissata su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia per il prossimo 4 settembre. Il nostro Valentino Cinefra ha di recente testato il gioco nella sua beta su PS4, raccontandovi pregi e difetti riscontrati in questo primissimo impatto. Vi raccomandiamo di non perdere di vista le nostre pagine per la recensione definitiva che troverete nelle prossime settimane.