Marvel avrebbe potuto avere il suo “MultiVersus”: svelati dettagli su un nuovo rivale di Smash Bros.

La serie Super Smash Bros. ha non solo creato un vero e proprio nuovo genere videoludico, ma ha anche cambiato il modo in cui il pubblico intende i picchiaduro crossover: sembra che un tempo anche la Marvel avrebbe potuto seguire questa strada, creando un nuovo rivale per la serie Nintendo.

Ad oggi ci sono ben pochi prodotti in grado di contrastare la serie ideata da Masahiro Sakurai, ma recentemente MultiVersus ha dimostrato che i supereroi si prestano molto bene a tale formula.

Gli appassionati del genere potrebbero dunque essere sorpresi di scoprire che la casa delle idee avrebbe potuto battere sul tempo Warner Bros: un ex sviluppatore ha svelato che ad un certo punto era in sviluppo proprio un platform fighter con i supereroi di casa Marvel.

Sfortunatamente, come riportato da Game Rant, alla fine il progetto non riuscì a vedere la luce per via di una serie di problematiche interne, che costrinsero alla cancellazione definitiva del progetto.

Lo sviluppatore Luke Muscat ha infatti raccontato la sua esperienza in un nuovo video, dove racconta che il team di sviluppo Halfbrick era stato assunto da THQ per sviluppare uno street brawler con i personaggi Marvel, in maniera simile ai giochi delle Teenage Mutant Ninja Turtles.

Ad un certo punto dello sviluppo, il publisher aveva però cambiato idea e chiesto agli sviluppatori di realizzare un gioco simile a Super Smash Bros, costringendo il team a buttare via la maggior parte del lavoro realizzato fino ad ora.

Un grave errore da parte di THQ, che verso le fasi finali della deadline ricontatta gli sviluppatori spiegando loro che il contratto firmato con la Marvel prevedeva la realizzazione di uno street brawler vero e proprio, costringendoli a recuperare ciò che potevano e mettere insieme quello che è stato definito «un disastro completo».

Il progetto è stato poi prevedibilmente cancellato, ma è sicuramente curioso scoprire come, se non ci fosse stato questo errore di calcolo e di gestione complessiva da parte del publisher, i fan avrebbero potuto assistere a un platform fighter con i supereroi più amati.

Toccherà accontentarsi dei “rivali” di casa DC e Warner Bros con MultiVersus, ma chissà che l’idea non possa essere ripresa in futuro dalla casa delle idee: per il momento, ai fan non resta che immaginare come avrebbe potuto essere questo ipotetico rivale.

Per il momento, i progetti videoludici di casa Marvel hanno riscontrato fortune alterne: tra i più grandi progetti recenti non possiamo che segnalarvi il card-game Snap, mentre Avengers è sicuramente uno dei flop più clamorosi.

Chi ha però avuto le migliori fortune è sicuramente PlayStation con le sue esclusive dedicate a Spider-Man: proprio di recente è stata finalmente confermata la finestra di lancio della nuova avventura di Peter Parker.