Mario Strikers: super prezzo con le cuffie Logitech G435 su Amazon!

Non avete ancora recuperato Mario Strikers Battle League Football e avete bisogno di un nuovo paio di cuffie gaming? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante promozione inerente un interessante bundle composto da Mario Strikers Battle League Football con l’headset Logitech G435, che potrete acquistare a un prezzo davvero imperdibile!

Mario Strikers Battle League Football è il nuovo capitolo della serie dove Mario e i suoi amici (nonché nemici) si scontrano sui campi da calcio in squadra composte da cinque giocatori. Mario Strikers Battle League Football offre la possibilità di personalizzare la vostra squadra come preferite, assegnando dell’equipaggiamento che modifica non solo l’aspetto dei giocatori, ma anche le statistiche, come velocità, forza e precisione dei passaggi.

In Mario Strikers Battle League Football fino a otto giocatori, quattro per squadra, possono sfidarsi sulla stessa console Nintendo Switch e, grazie all’abbonamento al servizio Nintendo Switch Online, potrete giocare la modalità Club Striker, la quale permette a 20 giocatori di unire le forze per provare a scalare la classifica mondiale

Oltre a Mario Strikers Battle League Football, questo bundle comprende anche l’heaset gaming Logitech G435. Come abbiamo affermato nella nostra recensione, “le cuffie Logitech G435 sono la soluzione perfetta per chi cerca una buona qualità audio ma non vuole sacrificare la comodità. Le lunghe sessioni di gioco con addosso le cuffie possono diventare strazianti (ancora di più se, come noi, giocate con gli occhiali e le cuffie vanno a premere sulle aste, schiacciandosi sui padiglioni), ma con le G435 ve ne accorgerete appena“.

Solitamente, il bundle composto da Mario Strikers Battle League Football con le cuffie gaming Logitech G435 viene proposto a 141,98€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 108,98€, per un risparmio reale di 33€ e uno sconto del 23%. Si tratta di un’occasione imperdibile per ottenere un ottimo videogioco e un headset gaming risparmiando notevolmente sul loro prezzo di acquisto!

