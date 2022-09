Mario + Rabbids: Sparks of Hope è irresistibile nel nuovo gameplay

L’originale è stato una sorpresa deliziosa e amatissima, motivo per cui Mario + Rabbids: Sparks of Hope è per certo uno dei giochi più attesi in arrivo su Nintendo Switch. La piccola perla di Ubisoft Milan è pronta a portare i Rabbids e il Regno dei Funghi verso nuove avventure, che si sono rese protagoniste dell’odierno Ubisoft Forward.

Sul palco virtuale dell’evento, infatti, Ubisoft ci ha mostrato da vicino il sequel, con il video che potete trovare di seguito.

Sul palco dell’evento, il creative director Davide Soliani che ha introdotto la presentazione di una quest completa anche di una speciale battaglia messa insieme dagli sviluppatori del suo team.

È stato anche anticipato che ci sarà un lungo supporto post-lancio, con tre DLC e uno di questi che introdurrà anche un personaggio tutto nuovo: Rayman, uno dei più amati eroi dei mondi Ubisoft.

Vi ricordiamo che Sparks of Hope funziona come un gioco action strategico, sulla scia di XCOM: è possibile posizionare i personaggi lungo la mappa e affrontare gli avversari controllati dalla CPU nella battaglia, consci che ogni protagonista ha delle abilità specifiche che dovrete sfruttare al meglio.

Come avevamo sottolineato nella recensione del gioco originale, si tratta di un approccio sorprendentemente soddisfacente e che, sposato all’umorismo dei Rabbids, regala un videogioco con protagonisti Mario e i suoi amici davvero capace di farvi ridere e divertire.

Rabbid Peach, ad esempio, è diventata un vero e proprio tormentone e praticamente tutti i giocatori non vedevano l’ora di includerla nel loro folle party di protagonisti.

L’appuntamento con Mario + Rabbids: Sparks of Hope è fissato per il prossimo 20 ottobre, quando esordirà ufficialmente in esclusiva su Nintendo Switch. Se vi siete persi l’annuncio di qualche tempo fa, potete trovare qui la nostra notizia completa. E, se vi manca ancora una Nintendo Switch, sappiate che potete trovarla su Amazon in sconto.