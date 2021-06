Mario + Rabbids Sparks Of Hope: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

In occasione dell’E3 2021, Ubisoft ha annunciato Mario + Rabbids Sparks Of Hope, sequel di quel Mario + Rabbids Kingdom Battle tanto apprezzato da pubblico e critica diversi anni fa, continuando le avventure di Mario e i suoi amici in compagnia degli irriverenti, caotici e deliziosi Rabbids.

Così come il primo capitolo, Mario + Rabbids Sparks Of Hope unirà una componente strategica di straordinaria intelligenza a una personalità scanzonata e accessibile a tutti. Questa volta, il gioco si sposterà dai pericoli del Regno dei Funghi per avventurarvi in una vera e propria galassia di pianeti, dove si svolgeranno le nuove missioni.

Come affermato dalla nostra Stefania Sperandio nella sua anteprima, «potremo ancora una volta decidere liberamente come comporre il nostro schieramento in battaglia, con un party che sarà costituito da tre elementi rispetto ai nove totali che avremo a disposizione tra cui scegliere.

Ad affiancare il party, come anticipavamo, saranno gli Spark: questi esseri, che ci ricordano un po’ anche quelli che abbiamo visto mostrati di recente in Kena: Bridge of Spirits e soprattutto gli Sfavillotti del già citato Galaxy, forniranno dei poteri aggiuntivi per i nostri personaggi, che come nel gioco precedente si distingueranno a loro volta per abilità uniche, armi specifiche, potenza individuale e anche portata di movimento e attacchi. Si tratta di un numero maggiore rispetto agli otto del gioco originale (Mario, Luigi, Peach, Yoshi e le controparti Rabbid), con quindi anche un nuovo arrivo.».

Mario + Rabbids Sparks Of Hope è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch, mentre il suo debutto sul mercato non ha ancora una data precisa, ma dovrebbe essere lanciato nel corso del 2022. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One.

